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Chef cu alcool înainte de zbor! Echipajul unui avion British Airways s-a îmbătat în Barbados: 336 de pasageri au rămas blocați pe aeroport
Chef/ Colaj Profimedia
Patru membri ai echipajului de cabină al British Airways au fost suspendați după ce ar fi petrecut și consumat alcool în exces cu doar câteva ore înainte de un zbor spre Londra. Cursa a fost amânată până la sosirea unui echipaj de rezervă, iar 336 de pasageri au fost nevoiți să aștepte.
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