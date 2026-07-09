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Chef cu alcool înainte de zbor! Echipajul unui avion British Airways s-a îmbătat în Barbados: 336 de pasageri au rămas blocați pe aeroport

Chef/ Colaj Profimedia

Chef/ Colaj Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 08:21

Patru membri ai echipajului de cabină al British Airways au fost suspendați după ce ar fi petrecut și consumat alcool în exces cu doar câteva ore înainte de un zbor spre Londra. Cursa a fost amânată până la sosirea unui echipaj de rezervă, iar 336 de pasageri au fost nevoiți să aștepte.

Scandal la compania aeriană British Airways, după ce patru membri ai echipajului de cabină sunt acuzați că s-au îmbătat înainte de un zbor transatlantic din Barbados către Londra. Potrivit informațiilor publicate de Express și preluate de Mediafax, compania a deschis o anchetă internă și i-a suspendat pe cei implicați.

Investigația a fost declanșată în urma unor acuzații privind o petrecere organizată într-o stațiune de lux din Barbados, în noaptea dinaintea zborului. Potrivit martorilor, la eveniment s-a consumat o cantitate mare de alcool, iar unii membri ai echipajului au ajuns în stare de ebrietate.

Sursele citate susțin că unei stewardese i s-a făcut rău în recepția hotelului, în timp ce un coleg ar fi leșinat și a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră.

Ca urmare a incidentului, zborul British Airways spre Londra a fost amânat. Cei 336 de pasageri care aveau rezervări pentru cursa operată cu un Boeing 777-200 au rămas blocați pe aeroportul din Bridgetown până când compania a trimis de urgență un echipaj de rezervă.

Potrivit unor surse citate de presa britanică, costurile generate de acest incident s-ar putea ridica la câteva sute de mii de lire sterline. Ancheta internă a British Airways este în desfășurare, iar compania urmează să stabilească eventualele măsuri disciplinare împotriva membrilor echipajului implicați.

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