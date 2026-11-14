Haos pe aeroporturile din SUA: mii de zboruri anulate după o defecțiune a sistemului de comunicații aeriene. Eurocontrol suspendă cursele către Statele Unite

Haos pe aeroporturile din Statele Unite, după o defecțiune majoră a sistemului de comunicații utilizat de centrele de control al traficului aerian. Aproximativ 7.000 de zboruri au fost anulate, alte aproape 9.000 au înregistrat întârzieri, iar măsurile de siguranță impuse de autorități au provocat blocaje masive în aeroporturi. Zeci de mii de pasageri au rămas blocați, în timp ce specialiștii avertizează că revenirea la normal ar putea dura trei-patru zile.
Situația a escaladat după ce problemele tehnice au afectat comunicațiile din sistemul de control al traficului aerian american. Autoritățile au luat măsuri extreme de siguranță, inclusiv oprirea la sol a unor zboruri, într-o operațiune de amploare comparată cu cea desfășurată după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, defecțiunea nu ar fi fost provocată de un atac cibernetic. Președintele Donald Trump a declarat că problemele de telecomunicații care au declanșat criza nu au avut la bază un atac informatic. Cauza exactă și amploarea defecțiunii nu au fost însă stabilite oficial.
Eurocontrol suspendă toate zborurile către SUA din statele membre
Criza a avut efecte și asupra traficului aerian internațional. Eurocontrol a anunțat suspendarea tuturor zborurilor către Statele Unite care pleacă din statele membre ale organizației, la solicitarea Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA).
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Eurocontrol și citate de BBC, măsura a fost impusă „la cererea FAA, din cauza unor probleme tehnice”.
Eurocontrol reunește 42 de state membre, printre care numeroase țări din Uniunea Europeană, Regatul Unit, Ucraina și Turcia. Organizația are, de asemenea, acorduri de cooperare cu Israelul și Marocul.
Suspendarea curselor reprezintă o măsură cu impact major asupra transportului aerian transatlantic, afectând atât companiile aeriene, cât și pasagerii care aveau programate călătorii către Statele Unite.
Cea mai amplă oprire la sol a zborurilor din SUA după 11 septembrie 2001
Un fost președinte al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite (NTSB), Robert L. Sumwalt, descrie incidentul drept cea mai amplă oprire la sol a zborurilor americane de la atentatele din 11 septembrie 2001.
„Este absolut de necrezut că așa ceva se poate întâmpla în zilele noastre”, a declarat acesta pentru CBS News, partenerul media american al BBC.
Sumwalt a amintit că în 2023 a mai avut loc o oprire la sol a zborurilor, însă aceasta a durat doar câteva ore. De această dată, amploarea incidentului și numărul curselor afectate ridică semne serioase de întrebare privind vulnerabilitatea infrastructurii de comunicații a traficului aerian.
Fostul oficial spune că, în acest moment, nu poate identifica exact ce sistem a cedat. El atrage însă atenția asupra complexității rețelei americane de control aerian, care include 22 de centre de control al traficului aerian de rută, responsabile de gestionarea aeronavelor la altitudini mari.
Aceste centre preiau controlul asupra aeronavelor după ce acestea ajung la altitudini de aproximativ 3.048-3.657 de metri.
Pasageri blocați în aeroporturi, iar revenirea la normal ar putea dura zile
Consecințele defecțiunii s-au resimțit rapid în aeroporturile americane. Aproximativ 7.000 de zboruri au fost anulate și aproape 9.000 au avut întârzieri. Alte aproximativ 1.500 de curse programate pentru ziua următoare au fost, de asemenea, suspendate.
Mii de pasageri au fost nevoiți să își petreacă ore întregi în aeroporturi, fără să știe când vor putea ajunge la destinație. Oamenii au povestit despre aglomerație, incertitudine și dificultățile întâmpinate în încercarea de a-și reorganiza călătoriile.
Specialiștii estimează că efectele crizei nu vor dispărea imediat, iar traficul aerian ar putea reveni la un program normal abia în următoarele trei-patru zile.
Deocamdată, autoritățile americane continuă verificările pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii care a paralizat o parte importantă a traficului aerian și a provocat una dintre cele mai grave perturbări ale aviației din Statele Unite din ultimele decenii.