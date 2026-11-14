Haos pe aeroporturile din SUA: mii de zboruri anulate după o defecțiune a sistemului de comunicații aeriene. Eurocontrol suspendă cursele către Statele Unite

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 nov. 2026, 07:04

Haos pe aeroporturile din Statele Unite, după o defecțiune majoră a sistemului de comunicații utilizat de centrele de control al traficului aerian. Aproximativ 7.000 de zboruri au fost anulate, alte aproape 9.000 au înregistrat întârzieri, iar măsurile de siguranță impuse de autorități au provocat blocaje masive în aeroporturi. Zeci de mii de pasageri au rămas blocați, în timp ce specialiștii avertizează că revenirea la normal ar putea dura trei-patru zile.

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