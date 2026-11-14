Clipe de groază în SUA. Un petrolier a lovit un vas de croazieră cu 130 de persoane la bord. Martor: „Arăta ca o scenă din Titanic” | VIDEO
Un petrolier a lovit un vas de croazieră cu 130 de persoane la bord
Un petrolier a lovit o navă de croazieră aflată în portul din New Orleans. În urma impactului, autoritățile au intervenit pentru evacuarea celor aproximativ 130 de persoane de la bord.
Un vas de croazieră s-a răsturnat pe o parte în fluviul Mississippi, în apropiere de New Orleans, după ce a fost lovit de o navă de marfă. La bordul ambarcațiunii se aflau aproximativ 129 de pasageri, alături de membrii echipajului. Toți au fost salvați, însă 32 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital cu răni care nu le pun viața în pericol. Autoritățile americane au descris intervenția drept un „miracol pe Mississippi”.
Nava de croazieră American Heritage a fost lovită de cargoul Atlantic Asphalt, în timp ce se afla în apropiere de portul din New Orleans. În urma impactului, ambarcațiunea a început să se încline, iar ulterior s-a răsturnat pe o parte, în apele fluviului.
Potrivit autorităților portuare, la bord se aflau aproximativ 129 de pasageri, pe lângă membrii echipajului. Oamenii au început să părăsească nava încă din momentul în care aceasta a început să se încline și să ia apă.
32 de persoane au ajuns la spital. Nimeni nu este dat dispărut
În urma accidentului, 32 de persoane au fost transportate la spital, toate prezentând răni care nu le pun viața în pericol. Autoritățile au confirmat că toate persoanele aflate la bord au fost găsite, fără să existe pasageri sau membri ai echipajului dați dispăruți.
„Nu avem nicio persoană dată dispărută, ceea ce este cu adevărat un miracol pe Mississippi”, a declarat primarul orașului New Orleans, Helena Moreno, în cadrul unei conferințe de presă.
Edilul a lăudat intervenția echipelor de salvare, subliniind că acestea au acționat imediat pentru a-i ajuta pe cei aflați în pericol.
„Tot meritul le revine echipelor de intervenție, care au sărit literalmente în apă pentru a ajuta”, a afirmat aceasta.
Primele apeluri de urgență au fost primite vineri, în jurul orei 13:30, ora locală (18:30 GMT). În timp ce nava începea să ia apă, martorii și echipele de intervenție au încercat să-i ajute pe pasageri să ajungă în siguranță la mal.
Operatorii de remorchere, polițiștii și ceilalți salvatori au intervenit rapid. Pentru desfășurarea operațiunilor de căutare și salvare, autoritățile au suspendat temporar circulația navelor pe fluviul Mississippi.
Cauza accidentului este investigată
Circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea nu sunt încă stabilite. Căpitanul Melanie Burnham, din cadrul Pazei de Coastă a SUA, a declarat că una dintre posibilele cauze ar putea fi o problemă la sistemul de direcție al navei.
„Se pare că a existat un anumit tip de defecțiune a sistemului de direcție”, a explicat aceasta.
Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a promis că incidentul va fi investigat și a subliniat că navele circulă de mulți ani în condiții de siguranță pe fluviul Mississippi.
La rândul său, președintele Donald Trump a lăudat operațiunea de salvare, pe care a descris-o drept o „treabă extraordinară”. Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a precizat că Paza de Coastă a SUA a sprijinit intervenția echipelor locale.
Un martor: „Arăta ca o scenă din Titanic”
Un martor la accident a povestit că impactul dintre cele două nave a fost extrem de puternic. Jamie Holford a declarat pentru postul american CBS, partenerul BBC în Statele Unite, că a văzut vasul de croazieră lovind cheiul după coliziune.
„A sunat ca într-un film de război. Imaginați-vă tone de oțel care se zdrobesc. Așa s-a auzit. Arăta ca o scenă din Titanic”, a povestit acesta.
Martorul a mai spus că a văzut pasageri și membri ai echipajului strigând și plângând în timp ce încercau să părăsească nava care se scufunda.
Ce se știe despre vasul de croazieră American Heritage
Nava American Heritage este operată de compania American Cruise Lines și poate găzdui până la 150 de pasageri. Construită în 2015, ambarcațiunea are cel puțin patru punți și este dotată cu un restaurant cu pereți de sticlă, o sală de fitness și trei saloane destinate pasagerilor.
În momentul accidentului, vasul se afla la finalul unei croaziere de opt zile, care includea mai multe destinații din statele Louisiana și Mississippi.
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