Probleme la Serviciul Național de Meteorologie din SUA, după pana globală Microsoft și blocarea zborurilor

Publicat 14 nov. 2026, 15:17 Actualizat 14 nov. 2026, 15:19

Noi probleme tehnice au fost semnalate în Statele Unite, unde Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a anunțat disfuncționalități la nivel național ale serviciilor de internet și comunicații. Informația a stârnit îngrijorare, mai ales în contextul incidentelor informatice și tehnice care au afectat recent infrastructura Microsoft și traficul aerian american.

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