Probleme la Serviciul Național de Meteorologie din SUA, după pana globală Microsoft și blocarea zborurilor

Noi probleme tehnice au fost semnalate în Statele Unite, unde Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a anunțat disfuncționalități la nivel național ale serviciilor de internet și comunicații. Informația a stârnit îngrijorare, mai ales în contextul incidentelor informatice și tehnice care au afectat recent infrastructura Microsoft și traficul aerian american.
Potrivit anunțului inițial, utilizatorii ar fi putut întâmpina dificultăți în accesarea informațiilor meteorologice publicate pe platformele instituției sau ar fi putut consulta date care nu erau actualizate.
NWS, probleme de internet și comunicații la nivel național
Serviciul Național de Meteorologie din SUA a informat vineri, 13 noiembrie, că se confruntă cu probleme tehnice care afectează comunicațiile și serviciile online. Avertismentul a fost preluat de mai multe publicații internaționale, printre care și Khaleej Times.
Primele informații au alimentat speculațiile privind o posibilă defecțiune extinsă a infrastructurii meteorologice, inclusiv a sistemelor radar utilizate pentru monitorizarea fenomenelor atmosferice.
Instituția le-a recomandat utilizatorilor să țină cont de eventualele întreruperi ale serviciilor și de posibilitatea ca anumite informații afișate pe site-urile oficiale să nu reflecte situația în timp real.
Ce s-a întâmplat cu sistemele radar meteorologice
Ulterior, reprezentanții NWS au venit cu precizări menite să clarifice situația. Potrivit instituției, sistemele radar meteorologice funcționau în parametri normali, iar platforma oficială prin intermediul căreia sunt afișate informațiile radar nu înregistra probleme.
Autoritățile au explicat că informațiile despre o presupusă întrerupere națională a sistemelor radar proveneau din pagini web izolate, care conțineau avertizări mai vechi. Acestea au fost redistribuite pe internet, creând impresia unei defecțiuni de amploare.
Până în prezent, Serviciul Național de Meteorologie nu a prezentat o explicație clară privind cauza exactă a problemelor de comunicații semnalate inițial.
Zborurile din SUA, afectate de o defecțiune a comunicațiilor
Incidentul de la NWS a apărut într-un moment tensionat pentru infrastructura tehnologică americană. Tot vineri, traficul aerian din Statele Unite a fost perturbat după ce sistemele de comunicații folosite de centrele de control al zborurilor au întâmpinat o defecțiune.
Problema a determinat suspendarea temporară a zborurilor pentru aproape patru ore și jumătate. Ulterior, restricțiile au fost ridicate, iar spațiul aerian a fost redeschis, însă autoritățile au avertizat că pasagerii ar putea avea în continuare parte de întârzieri.
În urma verificărilor, oficialii au transmis că nu există indicii privind un posibil atac cibernetic. Printre explicațiile luate în calcul s-au numărat vulnerabilitățile unor sisteme tehnologice învechite, utilizate pentru gestionarea comunicațiilor din aviație.
Pana globală Microsoft, un alt incident care a ridicat semne de întrebare
Cu o zi înainte, joi, 12 noiembrie 2026, o întrerupere majoră a serviciilor Microsoft a afectat utilizatori și infrastructuri din mai multe regiuni ale lumii.
Primele explicații au indicat o problemă asociată infrastructurii de servere și unei modificări de rețea realizate în cadrul unor operațiuni de modernizare și extindere.
Compania a precizat că nu există informații care să indice un atac informatic și nici dovezi că incidentul ar fi fost provocat intenționat.
Există o legătură între cele trei incidente?
Succesiunea problemelor tehnice din Statele Unite a ridicat întrebări privind vulnerabilitatea infrastructurilor digitale esențiale, de la serviciile meteorologice până la sistemele de control al traficului aerian.
Cu toate acestea, până la acest moment, nu există informații oficiale care să confirme o legătură între pana Microsoft, defecțiunea sistemelor de comunicații utilizate în aviație și problemele raportate inițial de Serviciul Național de Meteorologie.
De asemenea, autoritățile americane nu au confirmat existența unui atac cibernetic coordonat. Cauzele exacte ale incidentelor rămân, în parte, neclarificate.