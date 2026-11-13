Pană globală la Microsoft: milioane de utilizatori afectați. Școli, spitale și companii aeriene, afectate de întreruperea serviciilor

Pană globală a serviciilor Microsoft continuă să provoace probleme vineri, 13 noiembrie, afectând milioane de utilizatori din întreaga lume. O serie de aplicații populare din suita Microsoft 365 sunt indisponibile sau instabile, iar efectele se resimt inclusiv în instituții de învățământ, spitale, servicii medicale și aeroporturi. Șocul s-a transferat și asupra funcționării agenților de inteligență articifială OpenAI și Anthropic.
O pană globală a serviciilor Microsoft continuă să provoace probleme vineri, 13 noiembrie, afectând milioane de utilizatori din întreaga lume. Outlook, Microsoft Teams, Copilot și alte aplicații din suita Microsoft 365 sunt indisponibile sau funcționează cu întreruperi, iar efectele se resimt inclusiv în instituții de învățământ, spitale, servicii medicale și structuri de poliție din Marea Britanie, scrie The Sun.
Potrivit informațiilor transmise de Cardiff University, întreruperea afectează servicii Microsoft în peste 70 de țări și durează de mai bine de 14 ore.
Școli și universități, afectate de problemele Microsoft
Mai multe instituții de învățământ din Marea Britanie au avertizat părinții și elevii că nu pot accesa serviciile de e-mail.
Părinții au fost sfătuiți să contacteze telefonic recepțiile unităților de învățământ în cazul în care au nevoie de informații urgente.
De asemenea, școlile rămân deschise, iar elevii sunt încurajați să participe la cursuri ca de obicei.
Spitale, medici de familie și poliția, afectate de pana globală
Problemele nu se limitează la instituțiile de învățământ. Spitale, cabinete ale medicilor de familie și mai multe structuri de poliție din Marea Britanie au raportat dificultăți în desfășurarea activităților.
Printre serviciile afectate se numără formularele online de contact, trimiterile medicale și sistemele prin care cetățenii pot raporta infracțiuni pe internet.
Unele persoane s-au confruntat și cu dificultăți în programarea consultațiilor medicale, în timp ce anumite structuri de poliție nu au putut utiliza sistemele digitale obișnuite pentru preluarea sesizărilor.
Companii aeriene, afectate de întreruperea serviciilor de e-mail
Efectele penei Microsoft au ajuns și în industria aviatică. Mai multe companii aeriene au anunțat probleme cu serviciile de asistență prin e-mail și cu sistemele de comunicare.
Operatorul indian low-cost IndiGo a avertizat că serviciile sale de asistență prin e-mail sunt afectate și că este posibil să nu poată primi mesajele clienților. Pasagerii au fost îndrumați să utilizeze site-ul oficial sau aplicația mobilă pentru a solicita informații.
O altă companie aeriană indiană, Akasa Air, a anunțat întârzieri în procesarea mesajelor electronice.
La rândul său, operatorul sud-african CemAir a precizat că se confruntă cu întreruperi ale sistemelor informatice din cauza problemelor globale ale Microsoft.
Air India a transmis că monitorizează situația și că a redirecționat mesajele electronice pentru a limita impactul asupra comunicării cu pasagerii. Compania a subliniat că zborurile nu sunt afectate și că, în acel moment, canalele sale de comunicare funcționau fără probleme.
Microsoft anunță primele semne de stabilizare
Microsoft a confirmat că lucrează pentru remedierea incidentului și a precizat că întreruperea nu a fost provocată de un atac cibernetic. Cauza exactă a problemelor nu a fost însă clarificată.
În cea mai recentă actualizare, compania a anunțat că observă primele semne de stabilizare a serviciilor, însă capacitatea acestora nu a revenit încă la nivelul normal.
Până la remedierea completă a defecțiunii, milioane de utilizatori și numeroase organizații continuă să se confrunte cu probleme de acces la instrumentele digitale de care depind activitățile zilnice.