Pană globală la Microsoft: milioane de utilizatori afectați. Școli, spitale și companii aeriene, afectate de întreruperea serviciilor

Publicat 13 nov. 2026, 12:01 Actualizat 13 nov. 2026, 12:03

Pană globală a serviciilor Microsoft continuă să provoace probleme vineri, 13 noiembrie, afectând milioane de utilizatori din întreaga lume. O serie de aplicații populare din suita Microsoft 365 sunt indisponibile sau instabile, iar efectele se resimt inclusiv în instituții de învățământ, spitale, servicii medicale și aeroporturi. Șocul s-a transferat și asupra funcționării agenților de inteligență articifială OpenAI și Anthropic.

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