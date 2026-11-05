Alertă DNSC! O nouă fraudă online folosește numele Netflix. Abonații riscă să rămână fără bani

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune care vizează utilizatorii Netflix din România. Infractorii cibernetici trimit mesaje false în numele platformei de streaming, în care susțin că plata abonamentului nu a putut fi procesată. Sub amenințarea suspendării contului, destinatarii sunt îndemnați să acceseze un link și să își introducă datele cardului bancar.
Specialiștii atrag atenția că este vorba despre o tentativă de fraudă de tip phishing, prin care atacatorii încearcă să obțină informații financiare de la utilizatori. Pagina către care sunt direcționate victimele imită un site oficial, însă datele introduse ajung direct la infractorii cibernetici.
Nouă metodă de înșelăciune în numele Netflix. Cum sunt păcăliți abonații
Potrivit DNSC, mai mulți utilizatori din România au semnalat primirea unor mesaje suspecte care par să provină de la Netflix. Expeditorii invocă o problemă cu plata abonamentului și le transmit destinatarilor că trebuie să își actualizeze urgent informațiile de plată pentru a evita pierderea accesului la cont.
Pentru a-i determina să reacționeze rapid, escrocii introduc și amenințarea că abonamentul va fi suspendat într-un interval scurt dacă plata nu este efectuată.
„Un nou scenariu de fraudă a fost raportat de către utilizatorii din România, în care atacatorii trimit mesaje frauduloase, în aparenţă din partea companiei de streaming Netflix, sub pretextul unei plăţi eşuate a abonamentului. Pentru urgentarea unei decizii, mesajul menţionează şi o eventuală suspendare a contului, în termen relativ scurt, dacă nu este efectuată plata”, avertizează reprezentanții DNSC.
Capcana se află în linkul inclus în mesaj. Acesta conduce către o pagină web contrafăcută, unde utilizatorilor li se solicită datele cardului bancar. Odată completate, informațiile pot fi folosite de atacatori pentru a încerca efectuarea unor tranzacții frauduloase.
DNSC, recomandări pentru cei care primesc mesaje suspecte
Specialiștii în securitate cibernetică le recomandă utilizatorilor să nu se lase influențați de mesajele care creează panică și îi presează să ia decizii rapide.
Printre măsurile de protecție indicate de DNSC se numără:
- Nu deschideți linkurile primite în mesaje nesolicitate. Dacă doriți să verificați situația abonamentului, introduceți manual adresa platformei în browser.
- Nu vă grăbiți să luați decizii. Amenințările privind suspendarea contului într-un timp foarte scurt pot reprezenta un semnal de alarmă.
- Nu transmiteți informații bancare prin SMS sau prin intermediul unor linkuri suspecte. Datele cardului trebuie protejate și nu trebuie introduse pe pagini web neverificate.
- Contactați imediat banca dacă ați furnizat datele cardului. Solicitați asistență pentru blocarea cardului sau a eventualelor tranzacții neautorizate.
Unde pot fi raportate tentativele de fraudă online
Persoanele care primesc astfel de mesaje sau identifică tentative de înșelăciune în mediul online pot sesiza Directoratul Național de Securitate Cibernetică prin intermediul platformei oficiale [pnrisc.dnsc.ro](https://pnrisc.dnsc.ro/) sau apelând numărul de telefon 1911.
DNSC recomandă și consultarea listei de domenii periculoase, disponibilă pe [blacklist.dnsc.ro](https://blacklist.dnsc.ro/). Aceasta este actualizată periodic cu site-urile frauduloase identificate de specialiști în activitatea de monitorizare.
De asemenea, instituția pune la dispoziție o extensie de browser care, atunci când este activată, blochează automat accesul către site-urile incluse în lista neagră.
Autoritățile le recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna autenticitatea mesajelor primite și să nu furnizeze informații personale sau bancare pe pagini accesate prin linkuri suspecte.