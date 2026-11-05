Alertă DNSC! O nouă fraudă online folosește numele Netflix. Abonații riscă să rămână fără bani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 nov. 2026, 18:03

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune care vizează utilizatorii Netflix din România. Infractorii cibernetici trimit mesaje false în numele platformei de streaming, în care susțin că plata abonamentului nu a putut fi procesată. Sub amenințarea suspendării contului, destinatarii sunt îndemnați să acceseze un link și să își introducă datele cardului bancar.

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