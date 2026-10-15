Fraudă uriașă cu împrumuturi de la CAR-uri. Șase femei, reținute în Prahova

Publicat 15 oct. 2026, 13:56 Actualizat 15 oct. 2026, 13:57

Polițiștii din județul Prahova au reținut șase femei suspectate că au obținut credite în valoare totală de aproximativ 1,9 milioane de lei, folosind documente falsificate. Împrumuturile ar fi fost contractate, cu sprijinul altor persoane, de la instituții de tip cooperativă de ajutor reciproc (CAR) din Ploiești și Câmpina. În acest dosar, miercuri au avut loc 27 de percheziții, iar peste 25 de persoane au fost duse la audieri.

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