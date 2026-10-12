Cetățenia română obținută cu documente false: 16 cetățeni ruși, trimiși în judecată

Parchetul General anunță luni că a trimis în judecată 16 cetățeni ruși pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals, complicitate la fals informatic și complicitate la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, într-un dosar în care sunt acuzați că au folosit în mod constant certificate de cetățenie falsificate pentru a obține acte de identitate românești.
În perioada februarie-iulie 2024, inculpații au utilizat certificate de cetățenie pretins eliberate de Consulatul General al Românei la Sankt Petersburg, de Ambasada României la Baku, Ambasada României în Republica Moldova și Consulatul General al României de la Chișinău.
"Acestea atestau în mod mincinos faptul că au dobândit cetățenia română, iar pe baza lor inculpații au obținut transcrierea actelor de naștere în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, atribuirea de coduri numerice personale românești și eliberarea certificatelor de naștere românești, eliberate de către Consiliul Local Sector 6. Ulterior, în baza cererilor înregistrate la SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, la care au atașat certificatele de cetățenie pretins eliberate de consulatele sau ambasadele menționate și certificatele de naștere eliberate de către Consiliul Local Sector 6, au obținut cărți de identitate, eliberate de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc. Totodată, pe baza respectivelor cărți de identitate, au obținut pașapoarte simple electronice, emise de către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava", informează Parchetul General într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, banii obținuți de persoanele care i-au luat în spațiu pe inculpați, în mod fictiv, contra unor sume de bani, urmează a fi confiscați.
1.702 cărți de identitate, anulate pentru domiciliu fictiv
"În vederea restabilirii situației anterioare, procurorul de caz a solicitat instanței anularea certificatelor de cetățenie falsificate, a mențiunilor din registrele de stare civilă cu privire la nașterea inculpaților și a actelor de stare civilă de naștere și de căsătorie, a certificatelor de naștere, precum și a actelor subsecvente obținute ulterior în baza certificatului de cetățenie falsificat, respectiv a cărților de identitate și a pașapoartelor", se mai arată în comunicat.
Procurorii precizează că, în urma verificărilor efectuate de polițiști la imobilele unde inculpații și alți cetățeni străini născuți în spațiul ex-sovietic și-au stabilit domiciliile, Direcția Generală de Evidență a Persoanei a dispus anularea a 1.702 cărți de identitate. Măsura a fost luată în cazul persoanelor care au dobândit cetățenia română și au solicitat schimbarea domiciliului din străinătate în România, pe motiv că acesta fusese stabilit în mod fictiv.
Dosarul, trimis la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
Rechizitoriul a fost înaintat Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, instanța competentă să judece cauza în primă instanță. În același dosar, anterior au fost încheiate șase acorduri de recunoaștere a vinovăției, cu aceeași încadrare juridică și referitoare la aceeași tipologie a faptelor.