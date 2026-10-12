Cetățenia română obținută cu documente false: 16 cetățeni ruși, trimiși în judecată

Publicat 12 oct. 2026, 11:27 Actualizat 12 oct. 2026, 12:01

Parchetul General anunță luni că a trimis în judecată 16 cetățeni ruși pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals, complicitate la fals informatic și complicitate la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, într-un dosar în care sunt acuzați că au folosit în mod constant certificate de cetățenie falsificate pentru a obține acte de identitate românești.

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