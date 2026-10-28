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Sarcofagul unui copil roman, deschis la Constanța, după aproape 2.000 de ani - VIDEO

Sarcofag roman la Constanta (imagini Consiliul Județean Constanța)

Sarcofag roman la Constanta (imagini Consiliul Județean Constanța)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat28 oct. 2026, 07:41
Actualizat28 oct. 2026, 07:47

Un moment rar întâlnit în arheologia românească a avut loc la Constanța, unde specialiștii au transmis live deschiderea unui sarcofag din perioada romană, descoperit în timpul cercetărilor de la Flămânda. În interior a fost găsit trupul unui băiețel, iar starea excepțională de conservare, dar și lucruri care i-au aparținut.

Descoperire impresionantă în Constanța, unde arheologii au analizat conținutul unui sarcofag vechi de aproape două milenii, scos la lumină în timpul săpăturilor arheologice desfășurate în zona Flămânda. Momentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Consiliului județean Constanța.

Sarcofagul aparținea unui băiețel care a trăit în perioada romană, iar ceea ce au găsit cercetătorii în interior depășește cele mai optimiste așteptări. Alături de rămășițele copilului au fost descoperite mai multe obiecte funerare păstrate într-o stare remarcabilă: jucării, printre care un căluț, brățări, ghirlande decorative și un medalion deosebit.

Potrivit specialiștilor, medalionul reprezintă o dovadă importantă a statutului social al familiei și atestă cetățenia romană a copilului. Descoperirea oferă noi informații despre comunitățile care locuiau în vechiul Tomis și despre ritualurile funerare practicate în epocă.

Cea mai surprinzătoare constatare a venit însă în momentul examinării rămășițelor umane. Arheologii au observat că gradul de conservare este excepțional, până și părul copilului fiind păstrat după aproape 2.000 de ani.


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