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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Sarcofagul unui copil roman, deschis la Constanța, după aproape 2.000 de ani - VIDEO
Sarcofag roman la Constanta (imagini Consiliul Județean Constanța)
Publicat28 oct. 2026, 07:41
Actualizat28 oct. 2026, 07:47
Un moment rar întâlnit în arheologia românească a avut loc la Constanța, unde specialiștii au transmis live deschiderea unui sarcofag din perioada romană, descoperit în timpul cercetărilor de la Flămânda. În interior a fost găsit trupul unui băiețel, iar starea excepțională de conservare, dar și lucruri care i-au aparținut.
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