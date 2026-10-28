Sarcofagul unui copil roman, deschis la Constanța, după aproape 2.000 de ani - VIDEO

Publicat 28 oct. 2026, 07:41 Actualizat 28 oct. 2026, 07:47

Un moment rar întâlnit în arheologia românească a avut loc la Constanța, unde specialiștii au transmis live deschiderea unui sarcofag din perioada romană, descoperit în timpul cercetărilor de la Flămânda. În interior a fost găsit trupul unui băiețel, iar starea excepțională de conservare, dar și lucruri care i-au aparținut.

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