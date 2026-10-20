„Decalajul Azazel”, avertismentul unui oficial BNR despre riscurile inteligenței artificiale scăpate de sub control

Inteligența artificială ar putea progresa într-un ritm mai rapid decât capacitatea societății de a dezvolta regulile, instituțiile și mecanismele necesare pentru utilizarea sa în siguranță.
Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, descrie acest risc prin conceptul de „decalajul Azazel”, o denumire inspirată de un personaj din tradiția iudaică, asociat cu transmiterea către oameni a unor cunoștințe considerate secrete.
Oficialul BNR atrage atenția că evoluția tehnologică trebuie analizată atât din perspectiva guvernanței și a principiilor etice, cât și prin prisma resurselor financiare necesare dezvoltării și implementării inteligenței artificiale.
Ce înseamnă „decalajul Azazel” și de unde vine denumirea
Conceptul invocat de Leonardo Badea descrie dezechilibrul care poate apărea atunci când tehnologia avansează mai repede decât capacitatea oamenilor și a instituțiilor de a o utiliza în mod eficient și sigur.
Denumirea face trimitere la Azazel, un înger decăzut din tradiția iudaică, asociat cu încălcarea ordinii stabilite între lumea divină și cea umană. În această tradiție, personajul este legat de transmiterea către oameni a unor cunoștințe considerate secrete.
Prim-viceguvernatorul BNR explică faptul că termenul poate fi folosit pentru a descrie nu doar o problemă de natură etică sau filozofică, ci și diferența dintre viteza dezvoltării tehnologice și ritmul în care societatea își construiește instrumentele necesare pentru a o gestiona.
Regulile și principiile etice trebuie adaptate ritmului de dezvoltare a AI
Prim-viceguvernatorul BNR consideră că accelerarea dezvoltării economice prin intermediul inteligenței artificiale va veni la pachet cu riscuri specifice, generate de implementarea noilor tehnologii. Din acest motiv, societatea trebuie să analizeze dacă va putea să își adapteze suficient de repede regulile și mecanismele de guvernanță.
Astfel, provocarea nu ține doar de capacitatea de a dezvolta sisteme de inteligență artificială tot mai performante, ci și de posibilitatea de a crea cadrul instituțional și regulile necesare pentru ca acestea să fie utilizate în condiții de siguranță.
Investițiile în inteligența artificială vor necesita finanțări importante
Leonardo Badea subliniază că evoluția inteligenței artificiale trebuie privită și din perspectivă financiară. Dezvoltarea acestei tehnologii presupune resurse semnificative, care vor trebui atrase de pe piețele de capital sau prin intermediul sistemului bancar.
Finanțarea reprezintă, așadar, o componentă importantă a procesului de dezvoltare a inteligenței artificiale, în condițiile în care implementarea noilor tehnologii va presupune investiții considerabile.
Leonardo Badea consideră că investițiile ar putea face datoria publică sustenabilă
În pofida costurilor pe care le presupune dezvoltarea inteligenței artificiale, oficialul BNR apreciază că investițiile în acest domeniu sunt justificate. El consideră că efectele economice ulterioare ar putea contribui la susținerea datoriei publice, chiar dacă aceasta ar crește inițial pentru a finanța noile tehnologii și capitalul productiv.
Perspectivele economice ale inteligenței artificiale sunt, astfel, legate atât de capacitatea de a atrage finanțarea necesară, cât și de măsura în care investițiile vor putea genera ulterior rezultate suficiente pentru a susține costurile asumate.