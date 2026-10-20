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„Decalajul Azazel”, avertismentul unui oficial BNR despre riscurile inteligenței artificiale scăpate de sub control

„Decalajul Azazel”, avertismentul unui oficial BNR

„Decalajul Azazel”, avertismentul unui oficial BNR

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 oct. 2026, 22:14

Inteligența artificială ar putea progresa într-un ritm mai rapid decât capacitatea societății de a dezvolta regulile, instituțiile și mecanismele necesare pentru utilizarea sa în siguranță.

Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, descrie acest risc prin conceptul de „decalajul Azazel”, o denumire inspirată de un personaj din tradiția iudaică, asociat cu transmiterea către oameni a unor cunoștințe considerate secrete.

Oficialul BNR atrage atenția că evoluția tehnologică trebuie analizată atât din perspectiva guvernanței și a principiilor etice, cât și prin prisma resurselor financiare necesare dezvoltării și implementării inteligenței artificiale.

Ce înseamnă „decalajul Azazel” și de unde vine denumirea

Conceptul invocat de Leonardo Badea descrie dezechilibrul care poate apărea atunci când tehnologia avansează mai repede decât capacitatea oamenilor și a instituțiilor de a o utiliza în mod eficient și sigur.

Denumirea face trimitere la Azazel, un înger decăzut din tradiția iudaică, asociat cu încălcarea ordinii stabilite între lumea divină și cea umană. În această tradiție, personajul este legat de transmiterea către oameni a unor cunoștințe considerate secrete.

Prim-viceguvernatorul BNR explică faptul că termenul poate fi folosit pentru a descrie nu doar o problemă de natură etică sau filozofică, ci și diferența dintre viteza dezvoltării tehnologice și ritmul în care societatea își construiește instrumentele necesare pentru a o gestiona.

Decalajul Azazel poate fi înțeles și ca expresia unui dezechilibru între acumularea rapidă a capacităților tehnologice și dezvoltarea mai lentă a capitalului organizațional și instituțional necesar utilizării lor eficiente și sigure”

— consideră Leonardo Badea

Regulile și principiile etice trebuie adaptate ritmului de dezvoltare a AI

Prim-viceguvernatorul BNR consideră că accelerarea dezvoltării economice prin intermediul inteligenței artificiale va veni la pachet cu riscuri specifice, generate de implementarea noilor tehnologii. Din acest motiv, societatea trebuie să analizeze dacă va putea să își adapteze suficient de repede regulile și mecanismele de guvernanță.

În contextul în care inteligența artificială va determina o accelerare semnificativă a ritmului de dezvoltare economică, concomitent cu apariția unor riscuri specifice asociate implementării acestor noi tehnologii, este important să investigăm, într-o manieră prospectivă și inevitabil ipotetică în acest stadiu, măsura în care societatea va reuși să își adapteze regulile de guvernanță și principiile etice

— explică Leonardo Badea

Astfel, provocarea nu ține doar de capacitatea de a dezvolta sisteme de inteligență artificială tot mai performante, ci și de posibilitatea de a crea cadrul instituțional și regulile necesare pentru ca acestea să fie utilizate în condiții de siguranță.

Investițiile în inteligența artificială vor necesita finanțări importante

Leonardo Badea subliniază că evoluția inteligenței artificiale trebuie privită și din perspectivă financiară. Dezvoltarea acestei tehnologii presupune resurse semnificative, care vor trebui atrase de pe piețele de capital sau prin intermediul sistemului bancar.

Dincolo de componenta filozofică și de alegere, există și o componentă financiară. Dezvoltarea AI va trebui să fie susținută de fonduri semnificative, care mai departe trebuie procurate de pe piețele de capital sau de pe piața bancară

— consideră Leonardo Badea

Finanțarea reprezintă, așadar, o componentă importantă a procesului de dezvoltare a inteligenței artificiale, în condițiile în care implementarea noilor tehnologii va presupune investiții considerabile.

Leonardo Badea consideră că investițiile ar putea face datoria publică sustenabilă

În pofida costurilor pe care le presupune dezvoltarea inteligenței artificiale, oficialul BNR apreciază că investițiile în acest domeniu sunt justificate. El consideră că efectele economice ulterioare ar putea contribui la susținerea datoriei publice, chiar dacă aceasta ar crește inițial pentru a finanța noile tehnologii și capitalul productiv.

Chiar dacă, în opinia mea, această nouă tehnologie AI va contribui inițial la o creștere a datoriei publice, aceasta din urmă va putea finanța capitalul productiv necesar pentru a face datoria sustenabilă ulterior

— spune Leonardo Badea

Perspectivele economice ale inteligenței artificiale sunt, astfel, legate atât de capacitatea de a atrage finanțarea necesară, cât și de măsura în care investițiile vor putea genera ulterior rezultate suficiente pentru a susține costurile asumate.

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