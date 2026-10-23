Operație de 12 ore la Moscova: chirurgul chinez asociat cu transplantul de cap și planul Rusiei pentru prelungirea vieții

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 oct. 2026, 18:03

Neurochirurgul Ren Xiaoping, cunoscut pentru proiectele controversate privind transplantul de cap uman, a participat la Moscova la o intervenție de 12 ore asupra măduvei spinării. Operația, prezentată drept o premieră medicală, are loc în contextul în care Rusia alocă aproape 18 miliarde de ruble pentru dezvoltarea tehnologiilor medicale și cercetarea longevității.

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