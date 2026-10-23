Operație de 12 ore la Moscova: chirurgul chinez asociat cu transplantul de cap și planul Rusiei pentru prelungirea vieții
Rușii par să fie interesați de „viața fără de moarte”. Foto/Profimedia/Arhivă
Neurochirurgul Ren Xiaoping, cunoscut pentru proiectele controversate privind transplantul de cap uman, a participat la Moscova la o intervenție de 12 ore asupra măduvei spinării. Operația, prezentată drept o premieră medicală, are loc în contextul în care Rusia alocă aproape 18 miliarde de ruble pentru dezvoltarea tehnologiilor medicale și cercetarea longevității.
Operație de 12 ore la Moscova, cu participarea unor specialiști chinezi
O intervenție chirurgicală complexă, desfășurată la Institutul de Medicină de Urgență „N. V. Sklifosovski” din Moscova, a readus în atenție cercetările controversate ale neurochirurgului chinez Ren Xiaoping. Potrivit informațiilor publicate de presa rusă, operația a durat 12 ore și a fost realizată cu participarea unor specialiști din China.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că pacientul, care risca să își piardă complet mobilitatea, se simte bine după intervenție. Autoritățile nu au oferit însă detalii complete despre evoluția sa neurologică sau despre șansele de recuperare pe termen lung. Sursa
Potrivit relatării prezentate de publicația South China Morning Post, care citează The Moscow Times, Ren Xiaoping a descris într-un articol publicat de New Scientist procedura drept primul transplant de măduvă spinării din lume.
Medicul susține că echipa sa a îndepărtat o porțiune de țesut medular afectată de un traumatism și a înlocuit-o cu țesut nervos provenit de la un donator aflat în moarte cerebrală. Aceste detalii provin din relatarea specialistului și trebuie diferențiate de informațiile oficiale făcute publice despre intervenție.
Deocamdată, amploarea succesului medical nu poate fi stabilită doar pe baza declarațiilor inițiale. Recuperarea funcțiilor neurologice după o leziune severă a măduvei spinării reprezintă o provocare majoră, iar rezultatele pe termen lung sunt esențiale pentru evaluarea unei asemenea proceduri.
Rusia alocă aproape 18 miliarde de ruble pentru tehnologii de prelungire a vieții
Intervenția are loc într-un moment în care autoritățile ruse investesc sume importante în cercetarea biomedicală, prevenirea bolilor și dezvoltarea unor tehnologii care ar putea încetini îmbătrânirea.
Potrivit informațiilor publicate de The Moscow Times, bugetul Rusiei pentru perioada 2027–2029 prevede 17,954 miliarde de ruble pentru proiectul național „Noi tehnologii pentru conservarea sănătății”. Programul urmărește dezvoltarea unor tratamente inovatoare, extinderea cercetării biomedicale și susținerea tehnologiilor asociate longevității.
Potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal, inițiativa este legată și de interesul Kremlinului pentru prelungirea vieții și combaterea îmbătrânirii. Publicația a relatat că programul beneficiază de implicarea unor persoane apropiate președintelui Vladimir Putin, între care Maria Voronțova, medic endocrinolog și fiica liderului rus, și Mihail Kovalciuk, directorul Institutului Kurceatov.
Totuși, finanțarea publică a cercetării longevității nu demonstrează, în sine, că programul este destinat exclusiv președintelui rus. Legătura cu interesele personale ale lui Putin este prezentată în investigațiile jurnalistice, în timp ce obiectivele oficiale ale proiectului sunt formulate în termeni mai largi, legați de sănătate și biomedicină.
Terapia genică și organele cultivate în laborator, printre direcțiile cercetării ruse
Programul rusesc de cercetare a longevității include mai multe direcții tehnologice, de la terapii care vizează procesele de îmbătrânire celulară până la producerea de țesuturi și dezvoltarea unor alternative pentru transplanturile de organe.
Printre domeniile urmărite se numără terapia genică, bioimprimarea tridimensională a țesuturilor și xenotransplantul — procedura prin care organe sau țesuturi de origine animală sunt utilizate în scop medical. În acest ultim domeniu, cercetătorii explorează inclusiv posibilitatea obținerii unor organe compatibile cu organismul uman de la animale modificate genetic.
Obiectivele sunt ambițioase, dar trebuie făcută diferența între cercetarea experimentală și tratamentele care au demonstrat deja că sunt sigure și eficiente la oameni. Producerea unor țesuturi în laborator nu înseamnă automat că acestea pot înlocui complet organele umane, iar încetinirea îmbătrânirii prin astfel de tehnologii rămâne un domeniu de cercetare.
Ren Xiaoping, asociat cu controversatul proiect al transplantului de cap uman
Ren Xiaoping a devenit cunoscut la nivel internațional prin cercetările și declarațiile sale despre posibilitatea transplantului de cap uman. La mijlocul anilor 2010, el a colaborat cu neurochirurgul italian Sergio Canavero, care promova un proiect menit să permită conectarea capului unui pacient la corpul unui donator.
Inițiativa a generat dezbateri intense în comunitatea medicală, atât din cauza dificultăților tehnice, cât și a problemelor etice. Printre cele mai mari obstacole se numără reconectarea funcțională a măduvei spinării, refacerea circuitelor nervoase și prevenirea respingerii țesuturilor.
Nu există dovezi clinice solide că un transplant de cap uman poate fi realizat cu succes și poate reda pacientului funcții normale. Experimentele pe animale și intervențiile efectuate pe cadavre nu demonstrează că procedura este fezabilă și sigură pentru un pacient în viață.
De aceea, operația medulară anunțată la Moscova trebuie analizată separat de proiectul transplantului de cap. Chiar dacă ambele implică provocări majore de neurochirurgie, ele sunt proceduri diferite, iar rezultatul uneia nu confirmă posibilitatea celeilalte.
Un premiu în Rusia, pe fondul controverselor științifice
În octombrie 2026, Ren Xiaoping a fost recompensat, potrivit informațiilor din textul inițial, cu distincția „Misiunea anului”, în cadrul unui congres al chirurgilor din Rusia. Premiul ar fi fost înmânat de viceprim-ministrul Tatiana Golikova.
Recunoașterea oficială contrastează cu rezervele pe care proiectele sale le-au provocat în mediul medical internațional. În cazul procedurilor experimentale de o asemenea complexitate, evaluarea rezultatelor, publicarea datelor verificabile și monitorizarea pacienților sunt esențiale pentru a stabili dacă o intervenție reprezintă un progres medical real.
În paralel, investițiile Rusiei în cercetarea longevității arată că prelungirea vieții și dezvoltarea tehnologiilor biomedicale au devenit priorități ale programelor sale de cercetare. Rămâne însă de văzut în ce măsură aceste investiții vor produce tratamente validate științific, dincolo de anunțurile spectaculoase și promisiunile asociate medicinei experimentale.
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