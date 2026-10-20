Hackerul care a spart peste 100 de site-uri cu AI. Atacurile au costat 5.000 de dolari

Un hacker a reușit să compromită site-urile a peste 100 de companii din Statele Unite, Canada, Australia și Japonia, folosind agenți de inteligență artificială care au lucrat aproape autonom. Potrivit unei investigații Reuters publicate pe 19 octombrie 2026, costurile estimate ale atacurilor s-au ridicat la aproximativ 5.000 de dolari.
Cât ar fi costat campania de atacuri informatice
Campania ar fi început în septembrie, iar până la jumătatea lunii octombrie hackerul și-ar fi îndreptat instrumentele automate către peste 1.200 de site-uri. Acesta a folosit agenți AI care puteau analiza infrastructura digitală, testa posibile puncte slabe și continua încercările fără supraveghere permanentă.
Potrivit cercetătorului în securitate cibernetică Snorre Fagerland, de la compania NorForge, intruziunile reușite durau, de regulă, aproximativ 23 de ore. Bugetul estimat de 5.000 de dolari în resurse de inteligență artificială înseamnă un cost de circa 50 de dolari pentru fiecare atac reușit, conform evaluării cercetătorului.
Ce companii au fost afectate
Printre companiile identificate în investigație se numără Deere, cunoscută pentru utilajele agricole John Deere, SharkNinja, producător de electrocasnice, și Cummins, companie specializată în motoare și sisteme energetice.
SharkNinja a transmis că incidentul a afectat un site separat, folosit pentru informații de asistență privind produsele, iar amenințarea a fost izolată. Deere a declarat că nu există indicii că ar fi fost accesate informații sensibile. În cazul Cummins, compania a anunțat că investighează o posibilă breșă informatică la un site administrat de un furnizor extern.
Inteligența artificială, o nouă provocare pentru securitatea cibernetică
Atacatorul ar fi folosit platforma open-source Cairn, concepută pentru coordonarea agenților de inteligență artificială, împreună cu modele precum DeepSeek și Claude Code. Aceste instrumente au putut să desfășoare investigații tehnice repetate și să caute vulnerabilități cu intervenție umană redusă. Cercetătorii avertizează că astfel de instrumente pot reduce timpul și costurile necesare unor atacuri informatice complexe.