Hackerul care a spart peste 100 de site-uri cu AI. Atacurile au costat 5.000 de dolari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 09:58

Un hacker a reușit să compromită site-urile a peste 100 de companii din Statele Unite, Canada, Australia și Japonia, folosind agenți de inteligență artificială care au lucrat aproape autonom. Potrivit unei investigații Reuters publicate pe 19 octombrie 2026, costurile estimate ale atacurilor s-au ridicat la aproximativ 5.000 de dolari.

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