Ziua Internetului, 29 octombrie: cum a apărut internetul
Tim Berners-Lee, cercetătorul care a creat World Wide Web
Pe 29 octombrie este marcată Ziua Internetului, o ocazie de a ne aminti cum a început una dintre cele mai importante transformări tehnologice din istorie. De la primele mesaje transmise între calculatoare, în 1969, până la rețelele sociale, apelurile video și inteligența artificială, internetul a schimbat felul în care comunicăm, lucrăm și obținem informații.
Această zi amintește de un moment istoric petrecut în Statele Unite: prima transmisie de mesaje între două calculatoare conectate prin ARPANET, prima rețea de internet. Deși începutul a fost modest, experimentul a deschis o rețea globală care, astăzi, conectează milioane de oameni.
De ce pe 29 octombrie
Pe data de 29 octombrie 1969, cercetătorii au încercat să transmită un mesaj de la un calculator al Universității din California, Los Angeles (UCLA), către un sistem aflat la Stanford Research Institute. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai esențiale momente ale istoriei internetului.
Rețeaua experimentală se numea ARPANET și a fost dezvoltată cu sprijinul agenției americane ARPA, în cadrul unor proiecte de cercetare. Scopul era ca sistemele informatice aflate la distanță să poată comunica și să facă schimb de date.
În timp, rețeaua a evoluat, iar noi tehnologii și protocoale au permis conectarea a unor sisteme tot mai numeroase. Astăzi, 20 octombrie este cunoscută și ca Ziua Internațională a Internetului, o dată care celebrează dezvoltarea comunicațiilor digitale.
Primul mesaj din ARPANET
În noaptea de 29 octombrie 1969, la ora 22:30, un studentul programator, sub conducerea profesorului Leonard Kleinrock, a încercat să transmită cuvântul „LOGIN” de la UCLA către calculatorul de la Stanford Research Institute.
Experimentul nu a funcționat complet din prima încercare. Sistemul a reușit să transmită doar primele două litere ale cuvântului: „LO”. După transmiterea literei „G”, calculatorul s-a blocat. Conexiunea a fost restabilită, iar încercarea de autentificare a fost finalizată aproximativ o oră mai târziu.
Foto: UCLA, înregistrare a primul mesaj transmis pe ARPANET
Momentul a demonstrat că două calculatoare pot comunica aflate la distanță printr-o rețea. În decembrie 1969, ARPANET transmitea date între patru universități, iar rețeaua începea să se extindă.
Cum a apărut World Wide Web
Internetul și World Wide Web sunt confundate des, însă nu înseamnă același lucru. Internetul este infrastructura globală prin care sunt conectate dispozitivele și circulă datele. World Wide Web, cunoscut și sub numele de WWW sau simplu „web”, este un sistem de pagini și resurse care pot fi accesate prin intermediul internetului.
World Wide Web a fost inventat în 1989 de cercetătorul britanic Tim Berners-Lee, în timp ce lucra la CERN, organizația europeană pentru cercetare nucleară. Ideea sa era să eficientizeze schimbul de informații între cercetători din universități și instituții aflate în diferite țări.
Primul site din lume a fost dedicat chiar proiectului World Wide Web și a fost găzduit la CERN. În 1993, CERN a făcut software-ul web disponibil publicului, contribuind la răspândirea rapidă a acestei tehnologii.
Internetul în România
În România, dezvoltarea internetului a început să prindă contur la începutul anilor ’90. Un reper important a fost 26 februarie 1993, când domeniul național „.ro” a fost înregistrat oficial la nivel internațional. În anii următori, accesul s-a extins treptat, de la conexiunile dial-up, care foloseau linia telefonică, la internetul prin cablu, fibră optică și rețele mobile.
La început, utilizatorii erau în principal cercetători și membri ai mediului academic. Ulterior, internetul a ajuns în locuințe, școli și companii, iar apariția conexiunilor rapide a schimbat felul în care românii folosesc tehnologia.
Astăzi, internetul este folosit pentru plăți, cumpărături, educație, servicii publice, muncă la distanță și comunicare. Rețelele sociale și platformele video au devenit parte din rutina zilnică, în timp ce serviciile bancare și comerciale s-au mutat tot mai mult în mediul digital.
Cifre despre internet azi
Internetul conectează astaăzi cea mai mare parte a populației lumii. Potrivit estimărilor publicate de DataReportal, la începutul lunii octombrie 2026, aproximativ 6,15 miliarde de oameni utilizau internetul, reprezentând aproximativ 73,9% din populația globală.
Iată câteva cifre care arată amploarea internetului la nivel mondial:
6,15 miliarde de utilizatori de internet erau estimați la nivel global la începutul lunii octombrie 2026
73,9% din populația lumii utiliza internetul, potrivit aceleiași estimări
2,17 miliarde de oameni nu aveau încă acces la internet
5,83 miliarde de persoane utilizau telefoane mobile la nivel global în aprilie 2026, potrivit datelor GSMA Intelligence citate de DataReportal
5,79 miliarde de identități de utilizatori ai rețelelor sociale erau estimate în aprilie 2026
Datele publicate de DataReportal în raportul Digital 2025: Romania arată amploarea utilizării internetului în țara noastră. La începutul anului 2025, România avea aproximativ 17,8 milioane de utilizatori de internet, echivalentul unei penetrări de 94% din populație, potrivit estimărilor raportului.
Câteva repere despre utilizarea internetului în România:
17,8 milioane de utilizatori de internet erau estimați la începutul anului 2025
94% din populație reprezenta rata estimată de penetrare a internetului în aceeași perioadă
13 milioane de identități de utilizatori ai rețelelor sociale erau estimate în ianuarie 2025
viteza mediană estimată pentru internetul fix era de 235,12 Mbps, iar cea pentru internetul mobil prin rețele celulare, de 64,32 Mbps, la începutul anului 2025
Ziua Internetului, celebrată pe 29 octombrie, amintește cât de mult s-a schimbat lumea de la transmiterea celor două litere „LO” prin ARPANET. În mai puțin de șase decenii, experimentul dintre două calculatoare a devenit o rețea globală care susține comunicarea, cercetarea și o mare parte din activitățile cotidiene.
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