Ziua Internetului, 29 octombrie: cum a apărut internetul

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 29 oct. 2026, 10:04

Pe 29 octombrie este marcată Ziua Internetului, o ocazie de a ne aminti cum a început una dintre cele mai importante transformări tehnologice din istorie. De la primele mesaje transmise între calculatoare, în 1969, până la rețelele sociale, apelurile video și inteligența artificială, internetul a schimbat felul în care comunicăm, lucrăm și obținem informații.

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