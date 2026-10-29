Elon Musk: „Economisirea banilor este inutilă. Superinteligența va aduce abundență pentru toți!”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 18:50

Sfat controversat din partea multimiliardarului Elon Musk! Cel mai bogat om de pe planetă îi îndeamnă pe oameni să nu-și mai pună bani deoparte. În opinia sa, dezvoltarea inteligenței artificiale va schimba radical economia, iar banii nu vor mai avea importanța pe care o au astăzi.

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