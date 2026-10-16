Elon Musk a prezentat Tesla zburătoare, după ani de amânări. Mașina a decolat, s-a răsucit în aer și a aterizat

După aproape nouă ani de promisiuni și întârzieri, Elon Musk a prezentat noua generație Tesla Roadster, iar demonstrația din noaptea de joi spre vineri, 15–16 octombrie 2026, a depășit o simplă lansare auto. Mașina electrică a urcat pe o rampă, a rulat cu susul în jos și a executat manevre în aer cu ajutorul unor propulsoare dezvoltate pe baza tehnologiei SpaceX. Producția este programată pentru 2028, dar rămân întrebări despre siguranță și utilizarea pe drumurile publice. Reuters TechCrunch
Tesla Roadster, demonstrația care a atras toate privirile
Elon Musk a prezentat noua generație Roadster în Texas, într-un eveniment care a pus în prim-plan una dintre cele mai îndrăznețe promisiuni ale companiei: un automobil electric capabil să execute manevre aeriene cu ajutorul tehnologiei inspirate din industria aerospațială.
În timpul demonstrației, vehiculul a urcat pe o rampă curbată, a ajuns într-o poziție inversată și a efectuat rotații în aer înainte de a reveni pe sol. Într-o altă secvență, vehiculul a "zburat" pe deasupra unui grup de autoturisme parcate. Sistemul de propulsie combină ventilatoare puternice, care asigură aderența pe rampă, cu propulsoare cu gaz comprimat, asociate proiectului SpaceX, potrivit prezentării de pe pagina oficială Tesla Roadster,
Momentul spectaculos, derulat în direct, pe un poligon din Texas, a fost primi cu aplauze, în prezența lui Musk, care a declarat că de acum, "mașinile zburătoare sunt reale"
Demonstrația marchează un moment spectaculos pentru proiectul anunțat inițial în 2017, dar nu înseamnă că Tesla a lansat deja o mașină zburătoare destinată utilizării obișnuite. Performanțele prezentate trebuie diferențiate de capacitatea unui automobil de a zbura autonom și în condiții reale de trafic.
Când va ajunge noul Tesla Roadster pe piață
Deși noua generație Roadster a fost prezentată după ani de întârzieri, producția este estimată pentru 2028. Proiectul a fost anunțat inițial în 2017, iar livrările erau anticipate, la început, pentru 2020.
Musk a susținut că automobilul va putea accelera de la 0 la 60 de mile pe oră în mai puțin de o secundă și va depăși 230 de mile pe oră, adică aproximativ 370 km/h. Acestea sunt performanțe declarate de companie, care trebuie confirmate în condiții de testare independente.
Prezentarea din 15/16 octombrie 2026 nu înseamnă că Tesla Roadster 2026 va putea fi cumpărat imediat. Compania nu a anunțat o dată fermă pentru începerea livrărilor și nici un preț, chiar dacă o estimare făcută în 2017, când a fost anunțat proiectul, avansa suma de 200.000 de dolari. Lansarea a fost promisă inițial pentru 2020, dar diverse întârzieri legate de procesul de proiectare, precum și contextul mondial schimbat de pandemia de COVID-19 și, ulterior, de conflictul din Ucraina au făcut ca premiera să fie amânată timp de aproape șase ani.