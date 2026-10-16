Elon Musk a prezentat Tesla zburătoare, după ani de amânări. Mașina a decolat, s-a răsucit în aer și a aterizat

Publicat 16 oct. 2026, 07:11 Actualizat 16 oct. 2026, 07:21

După aproape nouă ani de promisiuni și întârzieri, Elon Musk a prezentat noua generație Tesla Roadster, iar demonstrația din noaptea de joi spre vineri, 15–16 octombrie 2026, a depășit o simplă lansare auto. Mașina electrică a urcat pe o rampă, a rulat cu susul în jos și a executat manevre în aer cu ajutorul unor propulsoare dezvoltate pe baza tehnologiei SpaceX. Producția este programată pentru 2028, dar rămân întrebări despre siguranță și utilizarea pe drumurile publice. Reuters TechCrunch

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