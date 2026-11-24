Microsoft a intrat în regim de alertă maximă după o defecțiune tehnică de amploare care a paralizat, timp de aproximativ 24 de ore, mai multe servicii utilizate de milioane de persoane și companii din întreaga lume. Incidentul din 12 și 13 noiembrie 2026 a fost descris de conducerea companiei drept cel mai grav din istoria Exchange Online, iar acum gigantul tehnologic pregătește modificări importante ale infrastructurii pentru a evita repetarea unei astfel de situații.
Conducerea Microsoft a activat un nivel intern de prioritate cunoscut drept „Cod Roșu”, ceea ce înseamnă că rezolvarea vulnerabilităților și prevenirea unor noi întreruperi au devenit obiective urgente pentru echipele tehnice.
Outlook, Teams și Copilot, afectate de defecțiunea majoră
Problemele tehnice înregistrate în perioada 12-13 noiembrie au afectat mai multe produse și platforme Microsoft, printre care Exchange Online, Outlook, Teams și Copilot.
Întreruperea serviciilor a avut consecințe asupra activității utilizatorilor individuali, dar și asupra companiilor și instituțiilor care depind de aceste instrumente pentru comunicare și desfășurarea activităților zilnice.
Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, efectele au fost resimțite la nivel internațional. Printre entitățile afectate s-au numărat instituții guvernamentale din Australia, Japonia și Statele Unite, iar problemele au perturbat inclusiv comunicațiile unor companii aeriene.
Microsoft recunoaște amploarea fără precedent a incidentului
Jason Henderson, președintele M365 Core, a descris incidentul din noiembrie drept cel mai grav eveniment de acest tip din istoria Exchange Online, prin prisma numărului de clienți afectați și a extinderii problemelor.
Oficialul a subliniat că o întrerupere de asemenea amploare nu a mai fost înregistrată până acum în cazul serviciului.
Activarea alertei „Cod Roșu” transmite faptul că remedierea problemelor și consolidarea infrastructurii au devenit priorități absolute pentru companie.
„Codul Roșu înseamnă că aceasta este sarcina cu cea mai mare prioritate pentru echipa noastră”, a transmis Jason Henderson, potrivit Reuters.
Cinci direcții strategice pentru prevenirea unor noi pene
După incident, Microsoft a anunțat că va interveni asupra modului în care sunt administrate și protejate sistemele sale. Amanda Silver, vicepreședintă corporativă în cadrul companiei, a prezentat cinci direcții strategice prin care se urmărește creșterea stabilității serviciilor.
Planul include reducerea încărcării infrastructurii, distribuirea mai eficientă a traficului în funcție de regiunile geografice și îmbunătățirea mecanismelor prin care sistemele pot fi readuse în funcțiune după o defecțiune.
Aceste schimbări ar urma să reducă riscul ca o problemă tehnică apărută într-o anumită zonă să se extindă și să afecteze utilizatori din alte părți ale lumii.
Microsoft vrea să remedieze problemele la nivel global în cel mult o oră
Unul dintre obiectivele companiei este accelerarea procesului de recuperare în cazul unor noi întreruperi. Microsoft își propune ca eventualele defecțiuni să poată fi remediate la nivel global în maximum 60 de minute.
Măsurile anunțate vin după ce incidentul din noiembrie a demonstrat cât de vulnerabile pot deveni activitățile companiilor și instituțiilor atunci când serviciile digitale esențiale nu mai funcționează.
Prin activarea regimului de „Cod Roșu” și restructurarea unor componente ale infrastructurii tehnice, Microsoft încearcă să reducă riscul unor pene de amploare și să crească viteza de reacție în situații de criză.