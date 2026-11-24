Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 22:08

Microsoft a intrat în regim de alertă maximă după o defecțiune tehnică de amploare care a paralizat, timp de aproximativ 24 de ore, mai multe servicii utilizate de milioane de persoane și companii din întreaga lume. Incidentul din 12 și 13 noiembrie 2026 a fost descris de conducerea companiei drept cel mai grav din istoria Exchange Online, iar acum gigantul tehnologic pregătește modificări importante ale infrastructurii pentru a evita repetarea unei astfel de situații.

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