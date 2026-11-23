O aplicație numită Dusty: Mixed Reality Cleaning transformă aspiratul și spălatul podelelor într-un joc video în care utilizatorii trebuie să adune firimituri, să prindă creaturi virtuale și să descopere obiecte ascunse. Partea neobișnuită este că acțiunea nu se desfășoară într-o cameră virtuală, ci chiar în locuința celui care poartă casca.
Aplicația este dezvoltată pentru căștile Meta Quest 3 și Meta Quest 3S și folosește tehnologia realității mixte pentru a suprapune elemente digitale peste mediul real. Utilizatorul își scanează camera, își pune casca și începe să curețe podeaua cu un aspirator sau cu un mop. Pe măsură ce înaintează, suprafața virtuală se modifică, iar zonele deja curățate devin vizibile în joc.
Cum funcționează jocul Dusty
Ideea este simplă: activitatea obișnuită de curățenie primește obiective și recompense specifice unui joc video. Utilizatorul trebuie să treacă prin încăpere cu aspiratorul sau mopul, iar aplicația transformă procesul într-o provocare interactivă.
Printre elementele jocului se numără mici creaturi virtuale, numite „dust bunnies” (iepuri de praf), pe care utilizatorul trebuie să le prindă în timp ce face curățenie. Pot fi descoperite și obiecte ascunse, iar colectarea firimiturilor și îndeplinirea sarcinilor contribuie la obținerea de puncte și de recompense.
Aplicația include și un personaj-ghid, numit Mote, care îl ajută pe utilizator să observe zonele peste care a trecut sau pe cele pe care le-a omis. Acesta oferă indicații pe parcursul activității și amintește, de exemplu, când este nevoie de clătirea mopului.
Dezvoltatorii au pregătit și mai multe variante vizuale. Podeaua poate fi transformată într-un peisaj cu zăpadă, într-un câmp de lavă sau într-un decor de toamnă. Utilizatorii pot personaliza inclusiv aspectul creaturilor virtuale și al personajului Mote.
Nu este nevoie de un aspirator special
Unul dintre aspectele interesante ale proiectului este că nu presupune folosirea unui aparat de curățenie creat special pentru joc. Potrivit descrierii publicate în magazinul Meta, sunt necesare o cască Meta Quest 3 sau Quest 3S, un aspirator ori un mop și scanarea încăperii.
Astfel, aplicația încearcă să transforme o activitate reală într-o experiență digitală, fără să înlocuiască obiectele obișnuite din locuință. Utilizatorul trebuie să se deplaseze efectiv prin cameră și să curețe podeaua, în timp ce elementele virtuale îi oferă obiective suplimentare.
Dusty are și un mod Zen, destinat celor care preferă să facă ordine fără cronometru sau presiunea obținerii unui scor. În acest mod, accentul cade pe muzică și pe ritmul propriu al utilizatorului, nu pe competiție.
Când va putea fi încercată aplicația
Dusty nu este, încă, disponibilă pentru publicul larg. Pagina aplicației din magazinul Meta o prezintă drept „Coming soon”, cu lansarea estimată pentru decembrie 2026. Dezvoltatorii au anunțat și căutarea unor persoane dispuse să testeze versiunea preliminară și să ofere feedback după mai multe sesiuni de curățenie.
Proiectul a atras atenția și în mediul online. Pe 19 noiembrie 2026, creatorii aplicației au prezentat-o într-o postare pe Reddit, explicând că sistemul folosește scanarea camerei pentru a urmări suprafața podelei și progresul curățeniei. Postarea a strâns rapid reacții și comentarii din partea comunității de utilizatori Meta Quest.
Dusty propune, astfel, o utilizare neobișnuită a realității mixte: în loc să ofere doar jocuri care îi desprind pe utilizatori de mediul înconjurător, folosește chiar locuința drept spațiu de desfășurare.