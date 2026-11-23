Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 14:07

O aplicație numită Dusty: Mixed Reality Cleaning transformă aspiratul și spălatul podelelor într-un joc video în care utilizatorii trebuie să adune firimituri, să prindă creaturi virtuale și să descopere obiecte ascunse. Partea neobișnuită este că acțiunea nu se desfășoară într-o cameră virtuală, ci chiar în locuința celui care poartă casca.

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