Turn de telefonie mobilă în stratosferă: experimentul SUA-Japonia și planurile pe 2027
Aeronava de telefonie mobilă (foto: SoftBank)
Un proiect dezvoltat de compania americană Sceye și operatorul japonez SoftBank ar putea schimba modul în care sunt furnizate serviciile de telefonie mobilă în zonele greu accesibile sau afectate de dezastre. O aeronavă fără pilot, echipat cu o stație de bază pentru comunicații mobile, a traversat Oceanul Pacific din Statele Unite până în Japonia și s-a întors la punctul de plecare după o misiune de aproximativ 30 de zile.
Platforma a parcurs aproape 30.000 de kilometri, după ce a decolat din New Mexico pe 9 august 2026. A ajuns în Japonia după aproximativ 13 zile, a efectuat teste de comunicații în apropierea prefecturii Kochi și a revenit în Statele Unite pe 5 septembrie. Zborul a demonstrat că un astfel de aparat poate transporta echipamente de telecomunicații în stratosferă și poate oferi conectivitate telefoanelor obișnuite de la sol.
Un turn de telefonie la aproximativ 17 kilometri altitudine
Aparatul dezvoltat de Sceye face parte din categoria HAPS – High Altitude Platform Systems, adică platforme de mare altitudine. Spre deosebire de sateliți, care orbitează la distanțe mult mai mari, aceste dispozitive operează în stratosferă, la aproximativ 17 kilometri deasupra Pământului.
Dirijabilul folosește heliu pentru a se menține în aer și propulsoare electrice pentru a-și ajusta poziția. Sistemul de navigație autonomă îi permite să țină cont de vânt și de condițiile meteorologice, astfel încât să rămână deasupra unei anumite regiuni sau să se deplaseze către o destinație.
În timpul testului din Japonia, platforma a transportat o stație de bază echivalentă cu una 4G LTE. Aceasta a fost conectată la rețeaua centrală SoftBank printr-o infrastructură de la sol, iar utilizatorii au putut testa servicii direct de pe telefoanele mobile.
Apeluri, mesaje și videoclipuri transmise de la mare altitudine
Testele realizate în Japonia au verificat dacă platforma poate susține servicii de comunicații utilizate în mod obișnuit. SoftBank și Sceye au raportat apeluri vocale, mesaje text, navigare pe internet, apeluri video și redare de videoclipuri.
Au fost verificate și sistemele de alertare pentru cutremure și tsunami, precum și comunicațiile de urgență. Într-un alt test, drone echipate cu module LTE au fost conectate prin platforma aeriană, ceea ce a permis controlul lor de la distanță și transmiterea imaginilor.
Companiile au verificat conectivitatea în mai multe condiții, inclusiv în zone cu vegetație și în interiorul unei clădiri. Rezultatele au fost prezentate drept un pas important spre folosirea comercială a tehnologiei, dar testele au avut o durată și o arie limitate. Ele nu demonstrează încă existența unei rețele aeriene capabile să înlocuiască infrastructura terestră la scară națională.
Cum ar putea ajuta în cazul cutremurelor și al altor dezastre
Una dintre cele mai importante utilizări avute în vedere este restabilirea rapidă a comunicațiilor după dezastre naturale. Cutremurele, inundațiile, taifunurile sau incendiile de amploare pot distruge antene, cabluri și stații de alimentare, lăsând comunități întregi fără telefonie și internet.
O platformă HAPS ar putea fi trimisă deasupra zonei afectate pentru a furniza temporar acoperire mobilă. Spre deosebire de reconstruirea unei antene avariate, instalarea unei astfel de soluții nu ar necesita amplasarea imediată a unor echipamente pe teren.
În Japonia, tehnologia este relevantă inclusiv pentru pregătirea în fața unui posibil cutremur major în zona faliei Nankai Trough. Testele SoftBank au fost organizate în apropierea orașului Muroto, în prefectura Kochi, într-o regiune aleasă pentru simularea unor situații de urgență.
Pe lângă comunicații, platformele ar putea transporta camere și senzori pentru operațiuni de căutare și salvare, monitorizarea vremii sau evaluarea pagubelor.
SoftBank și Sceye pregătesc trecerea la servicii comerciale
Experimentul transpacific a fost urmat de un acord pe cinci ani între Sceye și SoftBank, anunțat la 3 noiembrie 2026. Cele două companii intenționează să producă, să lanseze și să opereze o flotă de platforme HAPS deasupra Japoniei, cu obiectivul de a extinde acoperirea mobilă la nivel național.
SoftBank vizează începerea serviciilor comerciale începând din 2027. Primele aplicații ar urma să se concentreze pe intervenții în situații de dezastru, urmând ca tehnologia să fie evaluată și pentru acoperirea zonelor în care instalarea infrastructurii convenționale este dificilă sau costisitoare.
Companiile iau în calcul și folosirea platformelor pentru o rețea optică bazată pe comunicații laser, precum și pentru servicii legate de drone, inteligență artificială și viitoarele rețele 6G.
Ce obstacole mai trebuie depășite
Un zbor de 30 de zile nu înseamnă automat că sistemul poate funcționa permanent. Platformele trebuie să reziste luni întregi în condițiile dificile din stratosferă, unde temperaturile, radiațiile și variațiile de presiune pun la încercare materialele și echipamentele electronice.
Mai există și provocări legate de alimentarea cu energie, capacitatea de transport, mentenanță, controlul traficului aerian și autorizarea utilizării frecvențelor radio. Pentru a acoperi o țară întreagă sau pentru a interveni simultan în mai multe regiuni afectate de un dezastru, ar fi nevoie de mai multe aparate și de o infrastructură de operare bine pusă la punct.
De asemenea, platformele HAPS nu înlocuiesc automat sateliții sau antenele de la sol. Ele sunt gândite ca o componentă suplimentară a rețelelor de comunicații, capabilă să ofere acoperire într-un spațiu aflat între infrastructura terestră și cea spațială.
Dacă planurile SoftBank și Sceye vor fi puse în practică, experimentul dintre Statele Unite și Japonia ar putea reprezenta începutul unei noi etape pentru telecomunicații: rețele în care o parte din infrastructură nu mai este fixată pe clădiri sau turnuri, ci poate fi deplasată în stratosferă acolo unde este nevoie de semnal.
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