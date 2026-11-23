Publicat 23 nov. 2026, 08:59 Actualizat 23 nov. 2026, 09:01

Un proiect dezvoltat de compania americană Sceye și operatorul japonez SoftBank ar putea schimba modul în care sunt furnizate serviciile de telefonie mobilă în zonele greu accesibile sau afectate de dezastre. O aeronavă fără pilot, echipat cu o stație de bază pentru comunicații mobile, a traversat Oceanul Pacific din Statele Unite până în Japonia și s-a întors la punctul de plecare după o misiune de aproximativ 30 de zile.

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