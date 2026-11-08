Cutremur puternic în Japonia. Imagini dramatice: magazine devastate, geamuri sparte și zeci de răniți - VIDEO

Publicat 8 nov. 2026, 08:17 Sursă Realitatea.Net, ap news

Japonia a fost zguduită de un nou cutremur puternic, care a provocat panică în mai multe regiuni ale țării. Imaginile surprinse imediat după seism arată vitrine sparte, obiecte prăbușite și oameni care au ieșit în grabă din clădiri, temându-se de replici. Potrivit autorităților, cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Atenție, imagini cu impact emoțional!

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