Cutremur puternic în Japonia. Imagini dramatice: magazine devastate, geamuri sparte și zeci de răniți - VIDEO

Japonia a fost zguduită de un nou cutremur puternic, care a provocat panică în mai multe regiuni ale țării. Imaginile surprinse imediat după seism arată vitrine sparte, obiecte prăbușite și oameni care au ieșit în grabă din clădiri, temându-se de replici. Potrivit autorităților, cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Atenție, imagini cu impact emoțional!
Japonia a fost zguduită de un nou cutremur puternic, care a provocat panică în mai multe regiuni ale țării. Imaginile surprinse imediat după seism arată vitrine sparte, obiecte prăbușite și oameni care au ieșit în grabă din clădiri, temându-se de replici. Potrivit autorităților, cel puțin 22 de persoane au fost rănite, potrivit Associated Press.
Seismul, evaluat la magnitudinea 5,7 de Agenția Meteorologică a Japoniei și la 5,5 de către Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS), s-a produs la o adâncime de aproximativ 40 de kilometri și a fost resimțit într-o zonă extinsă din centrul Japoniei, inclusiv în orașele istorice Kyoto și Nara.
Televiziunile japoneze au difuzat imagini spectaculoase și, în același timp, îngrijorătoare, cu rafturi răsturnate în magazine, mii de cărți aruncate pe podeaua unei librării și geamuri făcute țăndări de forța seismului.
Specialiștii japonezi avertizează că pericolul nu a trecut. Agenția Meteorologică a Japoniei a transmis că există posibilitatea producerii unor noi cutremure puternice în următoarele zile, în special în următoarele 48-72 de ore.
Japonia este una dintre cele mai expuse țări din lume la activitatea seismică, fiind situată la intersecția mai multor plăci tectonice.