Cinci persoane au fost ucise într-un atac armat în Cracovia. Ce s-a întâmplat cu atacatorul

Cinci persoane au fost ucise și aproximativ 10 au fost rănite în urma unui atac armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în Piața Centrală din Cracovia, Polonia. Printre răniți se află și polițiști, potrivit informațiilor transmise de Poliția din regiunea Małopolska. Atacatorul a fost împușcat de oamenii legii și transportat la spital, relatează BBC.
Incidentul a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei locale 15:00, când un bărbat care a ajuns cu mașina în Piața Centrală din Cracovia a început să tragă la întâmplare asupra oamenilor aflați în zonă, potrivit unui comunicat publicat de poliție pe platforma X și preluat de BBC.
Autoritățile au intervenit la fața locului, iar polițiștii au deschis focul asupra suspectului. Acesta a fost împușcat și transportat, ulterior, la spital, potrivit unui al doilea comunicat al Poliției din Małopolska.
Ce au anunțat autoritățile după atacul din Cracovia
După primele informații legate de focurile de armă, Primăria din Cracovia a anunțat că echipajele serviciilor de urgență au ajuns în Piața Centrală, iar poliția desfășoară o operațiune și pe strada Dietla.
Reprezentanții administrației locale au precizat că așteaptă confirmări oficiale privind amploarea incidentului și numărul persoanelor rănite. Totodată, locuitorii au fost îndemnați să evite zona în timp ce poliția desfășoară verificări.
Donald Tusk, informat despre atac: ce a transmis
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că este ținut la curent cu situația de către ministrul de Interne.
Donald Tusk a precizat că poliția investighează circumstanțele atacului și încearcă să stabilească toate detaliile legate de acest incident tragic.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi confirmate.