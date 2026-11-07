Cinci persoane au fost ucise într-un atac armat în Cracovia. Ce s-a întâmplat cu atacatorul

Publicat 7 nov. 2026, 17:44 Actualizat 7 nov. 2026, 17:46

Cinci persoane au fost ucise și aproximativ 10 au fost rănite în urma unui atac armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în Piața Centrală din Cracovia, Polonia. Printre răniți se află și polițiști, potrivit informațiilor transmise de Poliția din regiunea Małopolska. Atacatorul a fost împușcat de oamenii legii și transportat la spital, relatează BBC.

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