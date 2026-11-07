Moarte misterioasă în dosarul Tupac: avocatul ucigașului, găsit mort la câteva zile după apel

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 7 nov. 2026, 09:58

Avocatul care l-a reprezentat gratuit pe Duane „Keffe D” Davis, condamnat pentru uciderea legendarului rapper Tupac Shakur, a fost găsit mort în locuința sa din Las Vegas. Decesul survine la numai câteva zile după ce Michael Sanft a depus un apel prin care încerca să anuleze verdictul de condamnare al clientului său.

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