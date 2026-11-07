Moarte misterioasă în dosarul Tupac: avocatul ucigașului, găsit mort la câteva zile după apel

Avocatul care l-a reprezentat gratuit pe Duane „Keffe D” Davis, condamnat pentru uciderea legendarului rapper Tupac Shakur, a fost găsit mort în locuința sa din Las Vegas. Decesul survine la numai câteva zile după ce Michael Sanft a depus un apel prin care încerca să anuleze verdictul de condamnare al clientului său.
Potrivit presei americane, citate de The Sun, Michael Sanft avea 55 de ani și era unul dintre cei mai cunoscuți avocați de drept penal din statul Nevada. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit vineri dimineață în locuința sa.
Deocamdată, cauza decesului nu a fost făcută publică. Autoritățile au precizat însă că nu există indicii care să sugereze că moartea ar fi una suspectă.
Anunțul vine la scurt timp după ce Sanft a depus, pe 30 octombrie, un apel împotriva condamnării lui Duane „Keffe D” Davis, bărbatul găsit vinovat pentru rolul său în asasinarea lui Tupac Shakur.
Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost condamnat luna trecută la o pedeapsă cuprinsă între 40 de ani și închisoare pe viață, după ce un juriu l-a găsit vinovat de crimă de gradul întâi cu folosirea unei arme letale.
În timpul pronunțării sentinței, fostul lider de bandă a afișat un zâmbet în sala de judecată, în timp ce rudele lui Tupac Shakur au oferit declarații emoționante despre impactul devastator pe care moartea artistului l-a avut asupra familiei.
Un caz care a rămas nerezolvat timp de trei decenii
Tupac Shakur a fost ucis într-un atac armat de tip drive-by în Las Vegas, în septembrie 1996. Rapperul avea doar 25 de ani și era considerat una dintre cele mai influente figuri ale muzicii hip-hop.
Timp de aproape 30 de ani, cazul a rămas unul dintre cele mai mari mistere ale industriei muzicale. Abia în ultimii ani, anchetatorii au reușit să strângă suficiente probe pentru a-l trimite în judecată pe Duane „Keffe D” Davis, singurul inculpat condamnat în dosar.
Moartea neașteptată a avocatului Michael Sanft a reaprins teoriile conspirației și controversele legate de unul dintre cele mai mediatizate cazuri de crimă din istorie, a cărui victimă a fost o vedetă de talie mondială.