Friedrich Merz, mesaj dur pentru migranții musulmani din Germania. Ce le-a cerut celor care nu acceptă trecutul țării

Publicat 6 nov. 2026, 20:24 Sursă bundesregierung.de

Cancelarul german a transmis că responsabilitatea istorică pentru Holocaust trebuie asumată de toți cei care trăiesc în Germania, indiferent de originea lor. Declarația a fost făcută la o întâlnire cu sportivi evrei, după ce un antrenor i-a vorbit despre temerile acestora privind atacurile antisemite.

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