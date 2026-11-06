Friedrich Merz, mesaj dur pentru migranții musulmani din Germania. Ce le-a cerut celor care nu acceptă trecutul țării

Cancelarul german a transmis că responsabilitatea istorică pentru Holocaust trebuie asumată de toți cei care trăiesc în Germania, indiferent de originea lor. Declarația a fost făcută la o întâlnire cu sportivi evrei, după ce un antrenor i-a vorbit despre temerile acestora privind atacurile antisemite.
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment ferm la adresa migranților musulmani care refuză să accepte responsabilitatea istorică a Germaniei pentru Holocaust. Liderul de la Berlin a afirmat că această obligație nu îi privește doar pe cetățenii germani, ci și pe cei care ajung în țară din state islamice, iar persoanele care nu respectă acest principiu ar trebui să plece. Declarațiile au fost făcute vineri, 6 noiembrie, la o recepție organizată pentru sportivii evrei care au participat la competiția Maccabiah.
Friedrich Merz le cere migranților care nu acceptă responsabilitatea istorică a Germaniei să plece
Merz a abordat subiectul în timpul întâlnirii cu participanții la Maccabiah, competiția internațională de sport evreiască organizată o dată la patru ani în Israel. Cancelarul a subliniat că responsabilitatea Germaniei pentru Holocaust trebuie recunoscută de toți cei care locuiesc în această țară, inclusiv de persoanele venite din state cu populație majoritar musulmană.
„Responsabilitatea istorică a țării noastre se aplică la fel de mult celor care vin aici din țări islamice”, a declarat Merz. „Și oricine nu respectă acest lucru trebuie să ne părăsească țara”, a adăugat cancelarul german.
Afirmația a fost făcută în contextul discuțiilor despre antisemitism și despre dificultățile cu care se confruntă comunitatea evreiască în Germania.
Sportivii evrei se tem să poarte în public simboluri care îi identifică
Unul dintre participanții la întâlnire, antrenor de baschet, i-a povestit cancelarului că sportivii se tem să poarte pe străzile Germaniei gecile roșii de antrenament ale echipei Makkabi, pe care este imprimată Steaua lui David. Aceștia se tem că ar putea deveni ținta unor atacuri dacă sunt identificați drept evrei.
Relatarea l-a determinat pe Merz să facă referire la un discurs celebru susținut în Bundestag, în 1985, de fostul președinte german Richard von Weizsäcker. Declarația fusese rostită la împlinirea a 40 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și aborda responsabilitatea generațiilor care nu au trăit direct perioada nazistă.
Tinerii nu sunt responsabili pentru ce s-a întâmplat atunci. Dar sunt responsabili de ce se va întâmpla cu asta în istorie”, afirmase atunci Richard von Weizsäcker.
Merz consideră că responsabilitatea pentru Holocaust îi privește și pe imigranți
Cancelarul german a spus că privește cuvintele fostului președinte ca pe un principiu care nu poate fi negociat. În opinia sa, responsabilitatea pentru păstrarea memoriei Holocaustului și pentru modul în care este transmisă această lecție istorică nu aparține doar generațiilor care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial.
Merz a extins această obligație la întreaga societate germană și a subliniat că ea trebuie asumată și de persoanele care vin să locuiască în Germania.
„Și asta se aplică societății germane ca întreg. Și aș adăuga eu, date fiind actualele circumstanțe: acest lucru se aplică și imigranților care vin în Germania”, a declarat cancelarul, făcând referire la manifestările antisemite atribuite unor migranți musulmani.
Maccabiah, competiția la care sportivii germani au obținut 128 de medalii
Recepția organizată la Berlin a fost dedicată sportivilor germani care au participat la ediția din acest an a Maccabiah, competiție internațională evreiască desfășurată în Israel. Evenimentul are loc o dată la patru ani și reunește sportivi din comunitățile evreiești din întreaga lume.
În discursul său oficial, Merz a felicitat delegația Germaniei pentru rezultatele obținute. Echipa a câștigat 128 de medalii, devenind cea mai performantă reprezentativă europeană de la această ediție. Cancelarul a amintit și de dificultățile legate de organizarea competiției, în condițiile în care situația de securitate a determinat amânarea ediției din 2025, iar numărul participanților a fost mai mic în acest an decât la precedenta întrecere.