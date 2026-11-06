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SRI, despre alertele cu bombă de pe Otopeni: Amenințările nu s-au confirmat. Identitatea autorilor este investigată

Amenințări Otopeni/ Colaj foto

Amenințări Otopeni/ Colaj foto

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Scris deDana Bărăgan
Publicat6 nov. 2026, 14:35
Actualizat6 nov. 2026, 14:37

Alertele cu bombă care au vizat în ultimele zile aeronave de pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" din Otopeni nu s-au confirmat, iar în urma verificărilor nu au fost descoperite dispozitive explozive. Anunțul a fost făcut vineri, 6 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI), Ovidiu Marincea. Identitatea persoanelor care au transmis amenințările și eventualele legături dintre incidente sunt în continuare investigate de autoritățile mai multor state, a transmis reprezentantul instituției.

Ce spune SRI despre alertele cu bombă de pe Aeroportul Otopeni

Potrivit purtătorului de cuvânt al SRI, Brigada Antiteroristă a efectuat verificările specifice după primirea amenințărilor, însă până în prezent acestea nu au fost confirmate.

SRI, prin Brigada Antiteroristă, a efectuat verificările specifice și până în prezent amenințările nu s-au confirmat și nu au fost descoperite dispozitive explozive. Înțelegem îngrijorarea provocată de amenințările cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri din toată Europa, inclusiv curse cu destinația București. Fiecare sesizare este evaluată cu seriozitate. Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauție pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existența unei bombe,

a arătat Ovidiu Marincea.

Oficialul a precizat că zborurile de pe aeroportul bucureștean s-au desfășurat în condiții de siguranță pe parcursul tuturor acestor zile.

SRI, despre sursa acestor amenințări: Investigațiile sunt în desfășurare

Identificarea autorilor și stabilirea eventualelor conexiuni dintre incidente reprezintă în continuare obiectul unor investigații coordonate între mai multe state și autorități.

Purtătorul de cuvânt al SRI a atras atenția că mesajele prin care anumite persoane sau grupări își asumă public responsabilitatea pentru amenințări nu constituie, în sine, dovezi privind originea acestora.

Identitatea autorilor și eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigațiilor. Revendicările care circulă în spațiul public nu reprezintă dovezi privind originea amenințărilor. Așa cum spuneam, investigațiile sunt în derulare și sunt coordonate între mai multe state și autorități,

a precizat Marincea.

Ce le recomandă SRI pasagerilor

În contextul amenințărilor care au vizat mai multe curse aeriene europene, reprezentantul SRI a transmis un apel la calm și le-a recomandat pasagerilor să urmărească informările oficiale și să respecte indicațiile personalului aeroportuar și ale companiilor aeriene.

Ovidiu Marincea a explicat că verificările suplimentare pot provoca întârzieri și perturbări ale traficului aerian, însă acestea sunt necesare pentru protejarea călătorilor.

Îi îndemnăm pe pasageri să-și păstreze calmul, să urmărească informările autorităților și ale companiilor aeriene și să respecte indicațiile personalului. Eventualele verificări suplimentare pot produce într-adevăr întârzieri, pot perturba traficul, dar au un scop precis, siguranța fiecărui pasager

a precizat purtătorul de cuvânt al SRI.

Alerte cu bombă la bordul unor aeronave care urmau să aterizeze la București

Joi, 5 noiembrie, autoritățile au intrat în stare de alertă în urma unor amenințări cu bombă care au vizat aeronave ce urmau să aterizeze în București. Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost instituită o celulă de criză pentru gestionarea situației.

Verificările efectuate de autorități nu au confirmat existența unor dispozitive explozive, iar zborurile s-au desfășurat în condiții de siguranță.

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