SRI, despre alertele cu bombă de pe Otopeni: Amenințările nu s-au confirmat. Identitatea autorilor este investigată

Publicat 6 nov. 2026, 14:35 Actualizat 6 nov. 2026, 14:37

Alertele cu bombă care au vizat în ultimele zile aeronave de pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" din Otopeni nu s-au confirmat, iar în urma verificărilor nu au fost descoperite dispozitive explozive. Anunțul a fost făcut vineri, 6 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI), Ovidiu Marincea. Identitatea persoanelor care au transmis amenințările și eventualele legături dintre incidente sunt în continuare investigate de autoritățile mai multor state, a transmis reprezentantul instituției.

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