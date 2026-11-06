SRI, despre alertele cu bombă de pe Otopeni: Amenințările nu s-au confirmat. Identitatea autorilor este investigată

Alertele cu bombă care au vizat în ultimele zile aeronave de pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" din Otopeni nu s-au confirmat, iar în urma verificărilor nu au fost descoperite dispozitive explozive. Anunțul a fost făcut vineri, 6 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI), Ovidiu Marincea. Identitatea persoanelor care au transmis amenințările și eventualele legături dintre incidente sunt în continuare investigate de autoritățile mai multor state, a transmis reprezentantul instituției.
Ce spune SRI despre alertele cu bombă de pe Aeroportul Otopeni
Potrivit purtătorului de cuvânt al SRI, Brigada Antiteroristă a efectuat verificările specifice după primirea amenințărilor, însă până în prezent acestea nu au fost confirmate.
Oficialul a precizat că zborurile de pe aeroportul bucureștean s-au desfășurat în condiții de siguranță pe parcursul tuturor acestor zile.
SRI, despre sursa acestor amenințări: Investigațiile sunt în desfășurare
Identificarea autorilor și stabilirea eventualelor conexiuni dintre incidente reprezintă în continuare obiectul unor investigații coordonate între mai multe state și autorități.
Purtătorul de cuvânt al SRI a atras atenția că mesajele prin care anumite persoane sau grupări își asumă public responsabilitatea pentru amenințări nu constituie, în sine, dovezi privind originea acestora.
Ce le recomandă SRI pasagerilor
În contextul amenințărilor care au vizat mai multe curse aeriene europene, reprezentantul SRI a transmis un apel la calm și le-a recomandat pasagerilor să urmărească informările oficiale și să respecte indicațiile personalului aeroportuar și ale companiilor aeriene.
Ovidiu Marincea a explicat că verificările suplimentare pot provoca întârzieri și perturbări ale traficului aerian, însă acestea sunt necesare pentru protejarea călătorilor.
Alerte cu bombă la bordul unor aeronave care urmau să aterizeze la București
Joi, 5 noiembrie, autoritățile au intrat în stare de alertă în urma unor amenințări cu bombă care au vizat aeronave ce urmau să aterizeze în București. Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost instituită o celulă de criză pentru gestionarea situației.
Verificările efectuate de autorități nu au confirmat existența unor dispozitive explozive, iar zborurile s-au desfășurat în condiții de siguranță.