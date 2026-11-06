Nou scandal cu ecou până la Casa Regală a Marii Britanii. Tatăl lui Meghan Markle, reținut sub acuzații de pornografie infantilă

Publicat 6 nov. 2026, 18:21 Actualizat 6 nov. 2026, 18:34

Thomas Markle Sr., tatăl în vârstă de 82 de ani al ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost arestat vineri, 6 noiembrie, în Florida, într-un dosar privind presupusa deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Potrivit presei americane și britanice, investigația a pornit după ce, în Filipine, au fost semnalate materiale suspecte descoperite într-o proprietate asociată lui Thomas Markle Sr., iar denunțătorul ar fi fost chiar fiul acestuia.

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