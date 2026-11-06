Nou scandal cu ecou până la Casa Regală a Marii Britanii. Tatăl lui Meghan Markle, reținut sub acuzații de pornografie infantilă

Thomas Markle Sr., tatăl în vârstă de 82 de ani al ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost arestat vineri, 6 noiembrie, în Florida, într-un dosar privind presupusa deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Potrivit presei americane și britanice, investigația a pornit după ce, în Filipine, au fost semnalate materiale suspecte descoperite într-o proprietate asociată lui Thomas Markle Sr., iar denunțătorul ar fi fost chiar fiul acestuia.
Nou scandal sexual în familia Meghan Markle. Tatăl ducesei de Sussex, vizat de o anchetă explozivă
Thomas Markle Sr., tatăl ducesei de Sussex, a fost reținut de autoritățile americane după apariția unor acuzații extrem de grave, care fac obiectul unei anchete internaționale.
Informația privind reținerea lui Thomas Markle Sr. a fost confirmată pentru New York Post de surse apropiate cazului. Potrivit Daily Mail, agenți federali l-au ridicat pe tatăl lui Meghan Markle dintr-un centru rezidențial pentru persoane vârstnice din Florida, unde beneficia de îngrijiri medicale.
Potrivit presei americane și britanice, investigația a pornit după ce în Filipine au fost semnalate materiale suspecte descoperite într-o proprietate asociată lui Thomas Markle Sr. Cazul a provocat un nou val de tensiuni și controverse în jurul familiei Markle, aflată de ani buni în centrul atenției publice.
Descoperirea făcută chiar de fiul său
Potrivit publicației The Sun, Thomas Markle Jr. susține că a descoperit „teancuri, sute, dacă nu mii” de imagini suspecte în cutii depozitate alături de obiecte și amintiri de familie. Acesta afirmă că a predat materialele autorităților din Filipine și că nu a avut altă opțiune decât să își denunțe propriul tată.
Ulterior, Daily Mail a relatat că alte materiale considerate suspecte ar fi fost găsite într-un spațiu de depozitare abandonat din Mexic, despre care se afirmă că i-ar fi aparținut lui Thomas Markle Sr.
Familia este profund divizată: Meghan nu s-a prounțat clar
Acuzațiile au provocat o ruptură și mai mare în familia Markle. Samantha Markle, sora vitregă a lui Meghan, și-a apărat tatăl și a susținut că acuzațiile formulate de fratele său sunt false și motivate de interese financiare.
La rândul său, Thomas Markle Sr. a respins categoric toate acuzațiile și a declarat că este șocat de demersul fiului său, afirmând că nu înțelege de ce acesta încearcă să îi distrugă reputația.
Potrivit presei americane, Meghan Markle s-a declarat profund tulburată de informațiile apărute și a transmis că prioritatea autorităților trebuie să fie protejarea minorilor și elucidarea rapidă a tuturor acuzațiilor.
Cazul reaprinde atenția asupra relației tensionate dintre ducesa de Sussex și familia sa, relație marcată de controverse publice încă din perioada căsătoriei cu prințul Harry.