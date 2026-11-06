Parchetul European cercetează o posibilă fraudă în renovarea liniei pe care s-a produs tragedia feroviară din Spania

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 nov. 2026, 16:34

Parchetul European (EPPO) a deschis o anchetă privind o posibilă fraudă cu fonduri europene destinate renovării liniei feroviare de mare viteză Madrid-Sevilla, unde, săptămâna trecută, două trenuri s-au ciocnit, iar 69 de persoane au murit. În martie 2026, parchetul european a mai deschis o anchetă pe aceleași suspiciuni,.

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