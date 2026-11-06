Parchetul European cercetează o posibilă fraudă în renovarea liniei pe care s-a produs tragedia feroviară din Spania

Parchetul European (EPPO) a deschis o anchetă privind o posibilă fraudă cu fonduri europene destinate renovării liniei feroviare de mare viteză Madrid-Sevilla, unde, săptămâna trecută, două trenuri s-au ciocnit, iar 69 de persoane au murit. În martie 2026, parchetul european a mai deschis o anchetă pe aceleași suspiciuni,.
Ancheta deschisă vineri vizează „o posibilă fraudă care afectează fonduri europene destinate renovării și modernizării sistemelor de siguranță, semnalizare și comunicații” de pe linia de mare viteză Madrid-Sevilla, a menționat Parchetul European.
În vizorul procurorilor se află atât Adif, compania de stat responsabilă cu gestionarea infrastructurii feroviare din Spania, cât și alte organisme publice, se arată în comunicat.
În comunicatul de presă transmis vineri, 6 noiembrie 2026, Parchetul European a precizat că o anchetă similară, vizând aceeași linie din rețeaua feroviară spaniolă, a fost deschisă în martie 2026, după tragedia feroviară din 18 ianuarie 2026, în care au murit 46 de persoane.
Marți, ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, care se afla la conducerea ministerului în momentul producerii ambelor accidente, și-a prezentat demisia.
Decizia sa a venit după ce, în 28 octombrie, pe magistrala de mare viteză Madrid-Sevilla, care leagă capitala de Andaluzia, două trenuri de pasageri pline cu navetiști și călători s-au ciocnit, tragedia soldându-se cu 69 de morți.