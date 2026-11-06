Scenariu bombă la Paris: Franța ar putea părăsi NATO dacă Mélenchon ajunge președinte
Stânga radicală din Franța își asumă oficial ieșirea din NATO. Foto/Profimedia
Partidul liderului de stânga Jean-Luc Mélenchon și-a lansat vineri programul oficial, care include măsuri radicale precum retragerea Franței din NATO și naționalizarea industriei de apărare. Sondajele arată că Mélenchon ar putea intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale franceze de anul viitor.
Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de stânga radicală La France Insoumise (LFI), își intensifică pregătirile pentru alegerile prezidențiale din Franța din 2027. Programul electoral al partidului, un document de 222 de pagini, propune o schimbare majoră a politicii externe și de apărare a Parisului, prin reducerea dependenței de Statele Unite și retragerea treptată din Alianța Nord-Atlantică.
Printre principalele măsuri se numără ieșirea Franței din structurile militare integrate ale NATO, urmată de retragerea etapizată din organizație, precum și respingerea obiectivului de alocare a 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, solicitat de Washington.
„Retragerea imediată din comandamentul integrat al NATO și, ulterior, etapizat, din organizație. Respingerea tributului de 5% din PIB solicitat de Statele Unite pentru cheltuielile de apărare”, se precizează în documentul electoral al formațiunii.
Jean-Luc Mélenchon, posibil candidat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța
Lansarea programului politic are loc în contextul în care mai multe sondaje de opinie îl plasează pe Jean-Luc Mélenchon printre principalii favoriți ai scrutinului prezidențial din 2027. Liderul La France Insoumise ar putea ajunge în turul al doilea al alegerilor pentru Palatul Élysée, unde va fi desemnat succesorul lui Emmanuel Macron.
Un eventual duel electoral între Mélenchon și Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, ar putea pune în prim-plan viitorul relației Franței cu NATO.
Deși provin din zone politice opuse, cei doi lideri susțin modificarea actualei poziții a Franței în cadrul alianței militare. Marine Le Pen pledează, la rândul său, pentru retragerea țării din structurile de comandă ale NATO.
Franța ar continua să respecte obligațiile de securitate europene
În pofida intenției de retragere din NATO, La France Insoumise nu propune abandonarea angajamentelor de securitate asumate de Paris în cadrul Uniunii Europene.
Potrivit programului electoral, o eventuală administrație Mélenchon ar continua să ofere sprijin celorlalte state membre în conformitate cu tratatele europene.
În ceea ce privește războiul din Ucraina, formațiunea de stânga nu menționează explicit oprirea ajutorului acordat Kievului, spre deosebire de pozițiile promovate de alte partide politice franceze.
LFI insistă însă asupra unei soluții diplomatice și susține că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru toate părțile implicate.
„Garanții colective de securitate între părțile aflate în conflict și restul Europei” reprezintă principiul pe care partidul dorește să îl impună în eventualele negocieri de pace.
Naționalizarea industriei de apărare și reducerea dependenței de Statele Unite
Un alt punct central al programului electoral îl reprezintă restructurarea industriei franceze de apărare.
La France Insoumise propune naționalizarea unor companii strategice, inclusiv ArianeGroup, și dezvoltarea capacităților industriale necesare pentru ca Franța să își asigure independența militară.
Partidul consideră că Parisul trebuie să investească prioritar în infrastructura militară critică, în special în domenii precum comunicațiile, serviciile de informații și logistica.
Aceste capacități sunt furnizate în prezent, în mare măsură, de Statele Unite prin intermediul NATO.
Reprezentanții formațiunii susțin că Franța trebuie să dezvolte propriile sisteme și să reducă dependența de infrastructura militară americană.
La France Insoumise propune dezvoltarea programului spațial francez
Programul electoral acordă o atenție deosebită politicii spațiale, un domeniu considerat esențial pentru suveranitatea națională.
Formațiunea se opune militarizării spațiului și propune închiderea centrului spațial al NATO din Toulouse. În același timp, partidul susține menținerea și dezvoltarea capacităților spațiale proprii ale Franței.
Printre propunerile incluse în program se numără achiziționarea unei navete spațiale franceze. Inițiativa se înscrie în direcția proiectelor europene de dezvoltare a unor vehicule orbitale reutilizabile.
Parlamentarii La France Insoumise au susținut anterior proiectul Vortex, dezvoltat de Dassault Aviation, care vizează realizarea unei navete orbitale reutilizabile.
Control mai strict al armamentului și al arsenalelor nucleare
În domeniul securității internaționale, partidul lui Jean-Luc Mélenchon pledează pentru consolidarea controlului asupra armamentului.
Programul electoral prevede măsuri referitoare la sistemele de arme autonome letale și la armele nucleare, în paralel cu opoziția față de extinderea cursei înarmării în spațiu.
La France Insoumise susține că politica de apărare a Franței trebuie să fie orientată către protejarea suveranității naționale, fără a contribui la escaladarea tensiunilor militare internaționale.
Un document separat, dedicat în exclusivitate politicilor de apărare ale formațiunii, urmează să fie publicat în perioada următoare.
Programul electoral al La France Insoumise conturează astfel o strategie de redefinire a rolului Franței în Europa și în cadrul NATO, cu accent pe independența militară, reorganizarea industriei de apărare și promovarea diplomației în conflictele internaționale.
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