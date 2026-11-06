Zi de doliu la Hollywood! A murit Helene Hahn Loyd, una dintre femeile care au contribuit la construirea studiourilor Disney și DreamWorks

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 nov. 2026, 15:30

Industria cinematografică americană este în doliu după moartea lui Helene Hahn Loyd, fostă vicepreședintă executivă a studiourilor Disney și una dintre persoanele care au pus bazele companiei DreamWorks SKG. Avea 78 de ani și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea unor parteneriate care au schimbat industria filmului, inclusiv colaborarea dintre Disney și Pixar.

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