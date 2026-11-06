Zi de doliu la Hollywood! A murit Helene Hahn Loyd, una dintre femeile care au contribuit la construirea studiourilor Disney și DreamWorks

Industria cinematografică americană este în doliu după moartea lui Helene Hahn Loyd, fostă vicepreședintă executivă a studiourilor Disney și una dintre persoanele care au pus bazele companiei DreamWorks SKG. Avea 78 de ani și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea unor parteneriate care au schimbat industria filmului, inclusiv colaborarea dintre Disney și Pixar.
Potrivit informațiilor publicate de Deadline, Helene Hahn Loyd s-a stins din viață pe 24 octombrie, în timp ce dormea, la locuința sa din Park City, statul american Utah. Decesul a fost confirmat de reprezentanții echipei sale de management și preluat de presa din Statele Unite.
De-a lungul carierei, Loyd a ocupat funcții importante în cadrul unor studiouri de renume și s-a remarcat prin abilitățile sale de negociere, implicarea în acorduri strategice și contribuția la formarea unor echipe de conducere.
Cine a fost Helene Hahn Loyd. Și-a început cariera la Paramount Pictures
Născută Helene Burlakoff, pe 13 iulie 1948, în Westbury, New York, aceasta a absolvit Hofstra University în 1970. La scurt timp după terminarea studiilor, s-a mutat în Los Angeles, unde a obținut un loc de muncă temporar la Paramount Pictures. În paralel, a urmat cursurile Loyola Law School, pe care le-a încheiat în 1975.
Doi ani mai târziu, s-a întors la Paramount, unde a ajuns vicepreședinte senior. În această perioadă și-a câștigat reputația de negociator experimentat, fiind implicată în înțelegeri importante pentru industria cinematografică.
Ascensiunea sa profesională a avut loc într-o perioadă în care femeile erau încă slab reprezentate în funcțiile de conducere ale marilor studiouri de la Hollywood.
Rol important în parteneriatul Disney - Pixar și realizarea filmului „Toy Story”
În 1981, Helene Hahn Loyd și-a început activitatea la Disney, unde a colaborat cu Jeffrey Katzenberg, într-o perioadă în care studioul traversa schimbări importante.
Una dintre contribuțiile sale notabile a fost implicarea în negocierea parteneriatului dintre Disney și Pixar, companie specializată în animație realizată pe calculator.
Potrivit unei analize publicate de Los Angeles Times în septembrie 1998, Loyd a participat direct la negocierile din 1991 pentru acordul care a stat la baza realizării filmului „Toy Story”. Înțelegerea a deschis drumul unei colaborări esențiale pentru evoluția animației digitale.
Dincolo de contractele importante, Helene Hahn Loyd a sprijinit formarea unor echipe de conducere și dezvoltarea profesională a mai multor femei care au ajuns ulterior în poziții influente în industria filmului.
Helene Hahn Loyd, unul dintre primii executivi ai DreamWorks
Un alt capitol important al carierei sale a început în 1994, când s-a alăturat proiectului DreamWorks SKG, studioul înființat de Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg și David Geffen.
Loyd s-a numărat printre primii executivi cooptați pentru construirea noii companii. A avut responsabilități în domeniile juridic, comercial și administrativ, iar ulterior a devenit director operațional, ocupând un rol esențial în organizarea și funcționarea studioului.
Influența sa în cadrul DreamWorks a fost remarcată și de Los Angeles Times, care, într-un profil publicat în 1998, o prezenta drept unul dintre negociatorii importanți ai companiei și o femeie cu putere de decizie în culisele Hollywoodului.
În 2004, Helene Hahn Loyd a părăsit DreamWorks și s-a mutat în Park City, Utah. După încheierea activității în industria cinematografică, s-a dedicat uneia dintre marile sale pasiuni: schiul.
Soțul său a murit în luna iulie
Viața personală a lui Helene Hahn Loyd a fost marcată și de pierderea soțului său, Charles „Chuck” Loyd Jr., cu care fusese căsătorită mai bine de două decenii. Acesta a murit în luna iulie a acestui an.
Cei doi locuiau în Park City și împărtășeau pasiunea pentru sporturile de iarnă. Familia a transmis că persoanele care doresc să le păstreze vie amintirea pot face donații către organizația U.S. Ski & Snowboard, care susține dezvoltarea sporturilor de iarnă și pregătirea noilor generații de sportivi.
Dispariția lui Helene Hahn Loyd reprezintă o pierdere pentru industria cinematografică americană.