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ExclusivExtern· 1 min citire
Donald Trump alege linia dură: Stephen Miller, noul șef de cabinet. Analiză semnată de Ana Maria Păcuraru
Donald Trump, foto de profil Truth Social
De luni, Donald Trump schimbă omul care decide cine intră la el și ce ajunge pe biroul lui. Este cea mai importantă mutare de după alegeri, iar ea nu vine din Congres, ci din interiorul administrației. Noul șef de cabinet este Stephen Miller, unul dintre arhitecții politicii dure de imigrație. Chiar Trump îl numește unul dintre consilierii săi de cea mai mare încredere. Susie Wiles, cea care i-a condus campania câștigătoare și prima femeie din istorie în acest post, trece la operațiunea politică a președintelui.
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