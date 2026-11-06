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Donald Trump alege linia dură: Stephen Miller, noul șef de cabinet. Analiză semnată de Ana Maria Păcuraru

Donald Trump, foto de profil Truth Social

Donald Trump, foto de profil Truth Social

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 nov. 2026, 21:26

De luni, Donald Trump schimbă omul care decide cine intră la el și ce ajunge pe biroul lui. Este cea mai importantă mutare de după alegeri, iar ea nu vine din Congres, ci din interiorul administrației. Noul șef de cabinet este Stephen Miller, unul dintre arhitecții politicii dure de imigrație. Chiar Trump îl numește unul dintre consilierii săi de cea mai mare încredere. Susie Wiles, cea care i-a condus campania câștigătoare și prima femeie din istorie în acest post, trece la operațiunea politică a președintelui.

Speculațiile circulau de săptămâni, deși Trump spusese public că are încredere deplină în ea. Acum semnalul e limpede: pentru ultimii doi ani de mandat, președintele alege un om al agendei, nu un administrator. Asta înseamnă mai multă viteză și mai puține compromisuri.

Mesaj Donald Trump

Mesajul lui Donald Trump (Truth Social)

Sunt încântat să anunț că domnul Stephen Miller, actualul adjunct al șefului de cabinet al Administrației Trump și unul dintre cei mai de încredere consilieri ai mei, va deveni șef de cabinet începând de luni, 9 noiembrie 2026.

Susie Wiles, care a făcut o treabă remarcabilă, se va ocupa de Operațiunea Politică Trump. Vreau să îi mulțumesc pentru activitatea sa ca șefă de cabinet. A făcut o treabă excelentă!

a transmis Donald Trump, președintele SUA, intr-un mesaj pe Truth Social.
Mesajul lui Susie Wiles

Pentru partenerii Americii, inclusiv pentru România, contează un detaliu. Cine controlează accesul la președinte influențează, de cele mai multe ori, și deciziile lui.

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