Xi Jinping a declanșat cea mai amplă epurare politică din China din ultimii 50 de ani. Sute de mii de oficiali au ajuns în închisori

Publicat 6 nov. 2026, 22:50 Sursă The Moscow Times

Xi Jinping a declanșat o campanie fără precedent de epurare a Partidului Comunist Chinez, iar amploarea represiunii crește de la un an la altul. Aproximativ 628.000 de oficiali ar fi fost condamnați la închisoare, potrivit unei estimări citate de Financial Times.

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