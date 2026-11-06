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Qatarul, mesaj pentru Washington și Teheran: acceptați un acord bun, nu unul perfect. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Jurnalista Ana Maria Păcuraru

Jurnalista Ana Maria Păcuraru

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Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat6 nov. 2026, 22:24
Actualizat6 nov. 2026, 22:27

Statele Unite și Iranul nu vor reuși să încheie un acord „perfect". Avertismentul vine de la premierul și ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, potrivit televiziunii Asharq. Aceasta relatează că oficialul qatarez a vorbit vineri la un eveniment la Oxford, în Marea Britanie, iar declarațiile au fost preluate de Bloomberg. Mesajul lui: cele două capitale ar trebui să se mulțumească cu o înțelegere bună, în loc să urmărească una ideală. Potrivit Iran International, premierul a recunoscut și că până acum cele două țări nu au reușit să ajungă la un acord cuprinzător.

Declarația vine pe fondul unor semnale de progres. Bloomberg scrie, citând un diplomat familiarizat cu discuțiile, că SUA și Iranul se apropie de o posibilă descoperire. Teheranul s-ar arăta dispus să discute teme legate de programul nuclear care până acum erau excluse. Iranul analizează propuneri pe această temă venite din partea Qatarului, principalul mediator. Negocierile stagnaseră după prăbușirea acordului interimar de pace din iunie.

Tot vineri, președintele Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, despre eforturile de a pune capăt războiului. Emirul a subliniat importanța dialogului și a soluțiilor diplomatice pentru a evita o nouă escaladare.

Presiunea rămâne însă ridicată. Asharq notează că Trump analizează trei opțiuni privind războiul cu Iranul, în timp ce Teheranul cere pași „concreți". Potrivit Axios, la prima reuniune pe tema Iranului de după alegerile de la jumătatea mandatului, președintele a cântărit noi lovituri, continuarea presiunii economice sau un acord. La rândul său, Iranul a trimis Washingtonului, prin Qatar, o propunere privind dosarul nuclear. Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că propunerea ar urma să fie discutată doar după ce SUA îndeplinesc cele șapte condiții ale Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

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