Qatarul, mesaj pentru Washington și Teheran: acceptați un acord bun, nu unul perfect. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Publicat 6 nov. 2026, 22:24 Actualizat 6 nov. 2026, 22:27

Statele Unite și Iranul nu vor reuși să încheie un acord „perfect". Avertismentul vine de la premierul și ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, potrivit televiziunii Asharq. Aceasta relatează că oficialul qatarez a vorbit vineri la un eveniment la Oxford, în Marea Britanie, iar declarațiile au fost preluate de Bloomberg. Mesajul lui: cele două capitale ar trebui să se mulțumească cu o înțelegere bună, în loc să urmărească una ideală. Potrivit Iran International, premierul a recunoscut și că până acum cele două țări nu au reușit să ajungă la un acord cuprinzător.

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