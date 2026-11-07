Război psihologic total în Europa: după haosul din aeroporturi, televiziunile sunt ținta amenințărilor cu bombă

După zeci de alerte false care au afectat aeroporturi și zboruri comerciale din mai multe țări europene, vizate au devenit acum marile instituții de presă. Televiziuni importante din Irlanda, Marea Britanie și Bulgaria au fost evacuate după primirea unor e-mailuri amenințătoare care alimentează temerile legate de o posibilă campanie coordonată la nivel continental, menită să provoace temere, suspiciune și pierderi economice.
Mesajele transmise redacțiilor au avut un conținut aproape identic și urmăreau să provoace panică și perturbări majore. „Vrem ca toată lumea să afle de noi, de aceea unul dintre agenții noștri a plasat un dispozitiv exploziv în clădirea voastră. Va detona în 45 de minute. Timpul trece”, se arăta în e-mailurile primite de televiziunea publică irlandeză RTÉ și de postul bulgar Nova TV, potrivit Mediafax.
Emisiuni suspendate și redacții evacuate
La RTÉ, amenințarea a dus la evacuarea sediului și la întreruperea programelor obișnuite. Timp de aproximativ trei ore, știrile au fost înlocuite cu muzică și mesaje înregistrate, în timp ce forțele de ordine desfășurau verificări ample în clădire. Activitatea jurnalistică a fost reluată ulterior dintr-un car de transmisie amplasat în exterior.
În Bulgaria, sediul Nova TV a fost evacuat preventiv, însă emisia nu a fost întreruptă. Și postul britanic Sky a confirmat primirea unei amenințări similare, precizând că a activat procedurile de securitate și a notificat autoritățile competente.
În Irlanda au fost vizate și alte instituții media, inclusiv postul de radio Newstalk și cotidianul Irish Independent, ceea ce indică o acțiune coordonată împotriva unor organizații de presă cu vizibilitate ridicată.
„Mesaj către Occident” și misteriosul „Mihail Andropov”
E-mailurile purtau titlul „Mesaj către Occident” și erau semnate de o persoană care se prezenta drept „Mihail Andropov”. În mesaj, autorul susținea că gruparea sa se află și în spatele recentului val de alerte false cu bombă care a afectat traficul aerian european.
„Dar acesta este doar începutul. Ce s-a întâmplat săptămâna aceasta este doar o mică parte din ceea ce așteaptă Europa în viitorul apropiat”, se mai arată în mesajul transmis redacțiilor.
Numele ales trimite la Iuri Andropov, fost lider al Uniunii Sovietice și fost șef al KGB. De asemenea, formularea „Mesaj către Occident” amintește de titluri asociate biografiilor acestuia. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă referințele reprezintă indicii reale privind identitatea expeditorilor sau doar o tentativă deliberată de a orienta suspiciunile către Rusia.
Legături cu amenințările care au paralizat aeroporturi din Europa
Incidentul survine la doar câteva zile după seria de amenințări cu bombă care a afectat aeroporturi și zboruri din numeroase state europene, de la Serbia și Finlanda până la Italia și Spania. Mai multe curse cu destinația sau plecare din România au fost, de asemenea, impactate de măsurile suplimentare de securitate.
În unele dintre cazurile anterioare, mesajele au fost revendicate în numele grupării ruse „Statul Bărbaților” (Male State). Totuși, fondatorul mișcării, Vladislav Pozdniakov, a negat orice implicare și a susținut că organizația nu mai activează încă din 2021.
În contextul în care aeroporturile, companiile și acum instituțiile media devin ținte ale acestor alerte false, experții în securitate vorbesc tot mai des despre o strategie de război psihologic care urmărește nu producerea unor atacuri reale, ci răspândirea fricii și paralizarea temporară a activităților esențiale din societate.