Război psihologic total în Europa: după haosul din aeroporturi, televiziunile sunt ținta amenințărilor cu bombă

Publicat 7 nov. 2026, 13:04 Actualizat 7 nov. 2026, 13:05

După zeci de alerte false care au afectat aeroporturi și zboruri comerciale din mai multe țări europene, vizate au devenit acum marile instituții de presă. Televiziuni importante din Irlanda, Marea Britanie și Bulgaria au fost evacuate după primirea unor e-mailuri amenințătoare care alimentează temerile legate de o posibilă campanie coordonată la nivel continental, menită să provoace temere, suspiciune și pierderi economice.

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