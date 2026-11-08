Gadi Eisenkot, rivalul lui Benjamin Netanyahu, mandatat să formeze noul guvern al Israelului

Scena politică din Israel intră într-o nouă etapă după alegerile legislative care au produs un blocaj fără precedent. Liderul opoziției, Gadi Eisenkot, va primi duminică mandatul oficial de a încerca formarea noului guvern, o decizie care îl plasează într-o poziție favorabilă în fața rivalului său politic, premierul Benjamin Netanyahu.
Scena politică din Israel intră într-o nouă etapă după alegerile legislative care au produs un blocaj fără precedent. Liderul opoziției, Gadi Eisenkot, va primi duminică mandatul oficial de a încerca formarea noului guvern, o decizie care îl plasează într-o poziție favorabilă în fața rivalului său politic, premierul Benjamin Netanyahu.
Din momentul nominalizării, Eisenkot are la dispoziție 28 de zile pentru a-și forma cabinetul
Președinția israeliană a anunțat că președintele Isaac Herzog îl va primi pe Eisenkot la reședința oficială, unde îi va încredința misiunea de a forma o majoritate parlamentară capabilă să guverneze, potrivit Times of Israel.
Conform legislației israeliene, candidatul desemnat are la dispoziție 28 de zile pentru a forma o coaliție guvernamentală. Termenul poate fi prelungit cu încă 14 zile. Dacă demersul eșuează, președintele poate desemna un alt politician, iar în cazul menținerii blocajului se poate ajunge la organizarea unor noi alegeri anticipate.
Decizia vine după consultările desfășurate în ultimele zile cu partidele reprezentate în Knesset, în urma alegerilor din 27 octombrie, scrutin care nu a produs o majoritate clară.
Cum arată raportul de forțe în Knesset
Pentru formarea unui guvern în Israel sunt necesare cel puțin 61 de mandate din totalul celor 120 de locuri ale parlamentului.
Rezultatele alegerilor au oferit taberei conduse de Benjamin Netanyahu 53 de mandate, în timp ce blocul de opoziție coordonat de Gadi Eisenkot a obținut 48 de locuri. Deși nu dispune nici el de o majoritate, acesta pare să beneficieze de un sprijin politic mai larg în negocierile pentru formarea unei coaliții.
În vârstă de 66 de ani, Eisenkot este una dintre cele mai respectate figuri din politica israeliană. Fost șef al Statului Major al armatei israeliene, el și-a construit imaginea de lider moderat și pragmatic, fiind văzut de susținători drept alternativa capabilă să pună capăt instabilității politice care a marcat Israelul în ultimii ani.