Rusia a lovit din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Zelenski acuză folosirea rachetelor nord-coreene

Publicat 7 nov. 2026, 22:55 Actualizat 7 nov. 2026, 23:03

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că armata rusă a folosit rachete balistice KN-23, fabricate și livrate de Coreea de Nord, în atacurile masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6 spre 7 noiembrie. Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lansat 36 de astfel de rachete balistice și 172 de drone, provocând întreruperi de curent în cinci regiuni ale țării.

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