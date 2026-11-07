Rusia a lovit din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Zelenski acuză folosirea rachetelor nord-coreene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că armata rusă a folosit rachete balistice KN-23, fabricate și livrate de Coreea de Nord, în atacurile masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6 spre 7 noiembrie. Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lansat 36 de astfel de rachete balistice și 172 de drone, provocând întreruperi de curent în cinci regiuni ale țării.
Într-un mesaj publicat pe contul său de X, Volodimir Zelenski a precizat că evaluările tehnice sunt în desfășurare la obiectivele lovite de rachetele rusești. Potrivit informațiilor preliminare, una dintre infrastructurile energetice importante avariate a fost atacată cu rachete nord-coreene.
Cât de grav au fost afectate rețelele electrice în urma bombardamentelor rusești?
Potrivit armatei ucrainene, în timpul atacului din noaptea de vineri spre sâmbătă, 6 spre 7 noiembrie, forțele ruse au lansat 36 de rachete balistice și 172 de drone asupra teritoriului ucrainean. Informația a fost confirmată și de Volodimir Zelenski, potrivit publicației ucrainene Ukrinform. Atacurile au provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în cinci regiuni, și anume în Dnipropetrovsk, Donețk, Kiev, Jitomir și Harkiv.
Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat că atacurile au afectat rețelele de transport și distribuție a energiei electrice.
Atacurile rusești din ultima perioadă au provocat deja pagube importante infrastructurii și sectorului energetic ucrainean, în special în capitală. Autoritățile de la Kiev se tem de noi întreruperi de amploare ale alimentării cu energie electrică, încălzire și apă în timpul iernii, așa cum s-a întâmplat și anul trecut.
Acuzațiile lansate de Zelenski: ce ar încerca, de fapt, Rusia
Președintele ucrainean a acuzat Moscova că intensifică atacurile asupra infrastructurii țării pentru a influența poziția Ucrainei și a partenerilor săi în eventualele negocieri.
Liderul de la Kiev este de părere că bombardamentele reprezintă, de fapt, modul în care Rusia „pregăteşte” întâlnirea trilaterală programată pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, între emisarii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei. Discuțiile sunt organizate în încercarea de a relansa procesul de negocieri, blocat în prezent după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în februarie.