Scris de Emanuel Focșan Publicat: 17 nov. 2026, 20:45

Apple se confruntă cu o nouă defecțiune informatică de amploare, care a afectat simultan unele dintre cele mai importante servicii ale companiei. Utilizatori din mai multe țări au raportat probleme la Apple Pay, iCloud, App Store și Apple Music, în timp ce compania a confirmat existența incidentului.

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