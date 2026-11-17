Apple se confruntă cu o nouă defecțiune informatică de amploare, care a afectat simultan unele dintre cele mai importante servicii ale companiei. Utilizatori din mai multe țări au raportat probleme la Apple Pay, iCloud, App Store și Apple Music, în timp ce compania a confirmat existența incidentului.
Gigantul tehnologic Apple se află în centrul unei noi pene informatice majore, după ce mai multe dintre serviciile sale online au devenit indisponibile sau au funcționat cu dificultate pentru utilizatori din întreaga lume, scrie presa americană, citată de The Independent.
Problemele au afectat simultan Apple Music, App Store, iCloud și, în unele cazuri, chiar Apple Pay, unul dintre cele mai utilizate sisteme de plată digitală ale companiei.
Mulți posesori de iPhone au raportat dificultăți la autentificare, descărcarea aplicațiilor și actualizărilor sau efectuarea plăților electronice. În același timp, utilizatorii unor servicii cloud Apple au reclamat întârzieri și imposibilitatea accesării anumitor funcții.
Apple a confirmat incidentul prin intermediul paginii sale oficiale de stare a serviciilor, unde a precizat că platformele afectate „pot funcționa lent sau pot fi indisponibile”. Compania nu a oferit însă detalii privind cauza defecțiunii și nici un termen pentru remedierea completă a situației.
O nouă problemă tehnică pentru marile companii din tehnologie
Incidentul vine într-o perioadă marcată de mai multe probleme tehnice la nivel global. În ultimele zile, utilizatorii au fost afectați de întreruperi ale serviciilor Microsoft, de probleme în sistemele de trafic aerian din Statele Unite și de alte incidente informatice care au pus presiune pe infrastructura digitală.
Deocamdată, nu există informații care să indice un atac cibernetic împotriva Apple. Compania continuă să investigheze cauza defecțiunii, în timp ce milioane de utilizatori așteaptă revenirea completă a serviciilor.
Pana informatică de la Apple vine la doar câteva zile după ce serviciile Microsoft au fost afectate de o defecțiune majoră care a avut impact în peste 70 de țări. Incidentul a perturbat accesul la Outlook, Teams și alte servicii utilizate de milioane de persoane și companii din întreaga lume, alimentând îngrijorările privind vulnerabilitatea infrastructurilor digitale de care depind tot mai mult economia și comunicațiile globale.