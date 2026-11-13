Cum arată reclamele online în era inteligenței artificiale
Cum arată reclamele online în era inteligenței artificiale
Acum câțiva ani, o reclamă online era scrisă de un om, pe cuvinte cheie alese de un om, cu bugetul împărțit manual pe campanii. În 2026, aproape fiecare dintre acești pași poate fi făcut de un algoritm. Platformele de publicitate scriu singure titlurile anunțurilor, generează imagini și texte, iar reclamele au ajuns chiar și în răspunsurile asistenților AI.
Pentru un magazin online, întrebarea nu mai este dacă folosește AI în reclame. AI-ul e deja acolo, pornit implicit în multe campanii. Întrebarea reală este cine îl controlează și ce date primește. Iar rolul unei agenții Google Ads s-a schimbat în ultimii doi ani mai mult decât în deceniul de dinainte.
Campaniile nu se mai construiesc, se antrenează
Platformele mari de reclame au mutat decizia de la om la algoritm. Omul stabilește obiectivul și furnizează datele și materialele, iar sistemul alege restul.
· Performance Max (Google). O singură campanie rulează simultan în căutare, Shopping, YouTube, Display și Gmail. Algoritmul decide unde apare fiecare produs și cât licitează.
· AI Max for Search (Google). Din aprilie 2026 e disponibil tuturor advertiserilor. Caută interogări dincolo de lista de cuvinte cheie, generează titluri și descrieri din conținutul site-ului și poate trimite vizitatorul pe altă pagină decât cea setată. Google a anunțat că AI Max va înlocui complet campaniile Dynamic Search Ads.
· Advantage+ (Meta). Automatizează bugetul, publicul și plasamentele și poate genera sau edita imagini, fundaluri și texte. O parte din aceste funcții sunt pornite implicit.
Rezultatele nu sunt garantate. Meta raportează costuri pe conversie mai mici în campaniile automatizate, dar un studiu independent de incrementalitate a găsit că 58% din brandurile testate în 2025 au obținut un randament incremental mai bun cu campanii configurate manual. La AI Max, o analiză pe peste 250 de campanii de retail a arătat o creștere mediană a veniturilor de 13%, însolită de un cost pe achiziție mai mare cu 16%.
Concluzia e simplă: AI-ul amplifică ce primește. Cu date bune și reguli clare, scalează. Cu date slabe, cheltuiește mai repede.
Reclamele au intrat în răspunsuri, nu doar în rezultate
Când cineva întreabă un asistent AI ce să cumpere, răspunsul poate veni deja cu o reclamă alături.
· ChatGPT. OpenAI a pornit un pilot cu reclame în SUA în februarie 2026, iar din august 2026 le-a extins în 31 de țări europene, din Spațiul Economic European și Elveția. Reclamele apar doar utilizatorilor planurilor gratuite și Go, sub răspuns, marcate „sponsored”. Utilizatorii sub 18 ani nu văd reclame.
· Rezumatele AI din căutarea Google. Google afișează reclame în interiorul rezumatelor AI (AI Overviews) în SUA și într-o listă de țări vorbitoare de engleză. Pe 28 octombrie 2026 a extins reclamele din AI Mode la încă zece piețe.
România nu figurează deocamdată pe lista Google pentru reclame în AI Overviews sau AI Mode. Tipurile de campanii care vor ajunge acolo sunt însă cunoscute: Shopping, Performance Max și campaniile de căutare cu AI Max sau broad match. Advertiserii nu pot refuza separat aceste plasamente.
Pentru un magazin online, asta înseamnă că structura de azi a contului decide unde va apărea mâine.
Ce rămâne la om: datele, feed-ul și strategia
Algoritmul decide licitația, dar nu decide ce învață. Acolo se mută munca de marketing în 2026.
Tracking corect. Algoritmul optimizează pe conversiile pe care le primește. O comandă numărată de două ori sau un consimțământ pentru cookies configurat greșit îl învață lucruri false.
Feed-ul de produse. În campaniile de Shopping și Performance Max, titlul și descrierea din feed țin locul cuvintelor cheie. Titlurile trebuie să conțină ce caută oamenii și să respecte politicile Merchant Center, altfel produsele sunt respinse.
Segmentarea produselor. Bugetul trebuie să meargă spre produsele care vând, nu spre cele care doar consumă click-uri. Asta înseamnă grupare după performanță, actualizată constant.
Limitele. Cuvinte negative, excluderi de brand, pagini către care sistemul nu are voie să trimită trafic. Fără ele, automatizarea poate plăti pentru căutări care nu aduc vânzări.
Costul pe click. În Shopping, magazinele care rulează printr-un CSS partener (Comparison Shopping Service), în locul celui implicit, pot plăti click-ul cu până la 20% mai puțin în aceleași licitații.
Cazurile documentate arată cât de mult contează aceste ajustări. Într-un studiu de caz publicat, un magazin de birotică și papetărie care vindea aproape doar pe căutări de brand a trecut de la 9.124 lei la 346.209 lei valoare a conversiilor pe lună, după mutarea pe un CSS partener și segmentarea pe produse. Randamentul bugetului (ROAS) a crescut de la 4,43 la 16,14.
Ce întrebări merită puse unei agenții în 2026
O agenție de publicitate nu se mai măsoară după numărul de campanii configurate, ci după ce date îi dă algoritmului și ce rezultat produce. Câteva întrebări utile înainte de semnarea unui contract:
· Cum sunt măsurate vânzările? Comenzile reale din administrarea magazinului sunt un reper mai sigur decât raportul platformei de reclame.
· Ce se face cu feed-ul de produse? Fără intervenție aici, campaniile de Shopping rulează pe datele existente.
· Ce automatizări rămân pornite și care sunt oprite? Activarea tuturor funcțiilor propuse de platformă, fără limite, nu adaugă valoare.
· Sunt gestionate și alte canale? Clienții văd produsele pe mai multe platforme, iar bugetul se judecă împreună.
· Ale cui rămân conturile? Conturile, datele și istoricul ar trebui să rămână ale magazinului, cu agenția doar în rol de administrator.
· Cum este plătită agenția? Aici există trei modele principale.
Modelul pe comision leagă plata agenției de vânzări, dar are condiții. Agențiile care îl practică lucrează de regulă cu magazine care au deja volum, de exemplu peste 50.000 lei vânzări lunare și un buget de reclame de peste 10.000 lei pe lună. Cer acces la datele de vânzări și o colaborare minimă, de obicei de câteva luni. Iar când vânzările cresc mult, comisionul poate depăși un abonament fix.
Reclama e scrisă de AI, strategia nu
Algoritmii vor scrie tot mai multe anunțuri și vor decide tot mai multe licitații. Diferența dintre campanii nu vine din pornirea acestor funcții, ci din datele, feed-ul și limitele pe care le primesc. Pentru magazinele online, alegerea partenerului de publicitate devine astfel o decizie despre cine controlează aceste date și cum este măsurat rezultatul.
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