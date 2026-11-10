FinMinds 2026: Peste 500 de liceeni vor învăța de la lideri din business, banking și AI la cea mai mare conferință pentru tineri din Europa de Est

Inteligența artificială, marile transformări ale economiei și profesiile viitorului vor fi în centrul atenției la FinMinds 2026, cea mai mare conferință de business dedicată tinerilor din Europa de Est. Peste 500 de liceeni din întreaga țară sunt așteptați la București pentru două zile de întâlniri cu antreprenori, directori de companii și experți internaționali.
Evenimentul va avea loc în perioada 14-15 noiembrie 2026, la Face Convention Center din București, și își propune să ofere generației Z o perspectivă directă asupra principalelor industrii care modelează economia globală și piața muncii.
FinMinds este o inițiativă a organizației educaționale ConnecTeens, fondată și mentorată de prof. Daniela Bordei, care creează contexte practice prin care liceenii își pot descoperi aptitudinile și explora viitoare trasee profesionale. Până în prezent, proiectele organizației au ajuns la peste 6.000 de tineri și au reunit mai mult de 200 de speakeri în cadrul a peste 60 de evenimente.
Inteligența artificială și economia viitorului, în centrul dezbaterilor
Ediția din acest an, susținută de ING în calitate de sponsor principal, va pune accent pe marile schimbări care transformă mediul economic și profesional.
Participanții vor explora domenii precum bankingul, antreprenoriatul, real estate-ul, industria software și inteligența artificială, sectoare care influențează deja modul în care companiile operează și în care tinerii își construiesc viitoarele cariere.
Organizatorii consideră că pregătirea tinerilor pentru impactul AI este una dintre cele mai importante provocări ale prezentului. Tehnologiile bazate pe inteligență artificială schimbă rapid industrii întregi, iar actualii liceeni vor intra pe o piață a muncii radical diferită de cea cunoscută astăzi.
Două zile de networking, inspirație și experiențe practice
Prima zi a conferinței, programată pe 14 noiembrie, va fi dedicată sesiunilor de prezentări și panelurilor de discuții cu lideri din business și management.
Tinerii vor avea ocazia să afle direct de la profesioniști cum evoluează economia, care sunt tendințele din marile industrii și ce competențe vor conta în următorii ani.
Cea de-a doua zi, pe 15 noiembrie, va fi dedicată învățării prin practică. În parteneriat cu ING, participanții vor lua parte la un workshop intensiv în care vor construi soluții, vor lucra în echipe și vor experimenta procese reale de inovare.
Accentul va fi pus pe creativitate, rezolvarea problemelor și dezvoltarea unor competențe aplicabile în mediul profesional.
Speakeri de top din România și din străinătate
Pe scena FinMinds 2026 vor urca nume importante din mediul de afaceri, antreprenoriat, consultanță și banking.
Printre speakerii confirmați se numără Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România, Victor Căpitanu, Co-Founder & Co-CEO ONE, Raluca Michailov, Owner Forbes România și Forbes Moldova, Mihaela Mitroi, Managing Partner GTA Group, Alin Copîndeanu, Co-Founder & CEO Tudor Tailor, dar și antreprenori și profesori internaționali precum Agustín Sáenz, Alain Heureux și David Franzen.
Un eveniment care îi pregătește pe tineri pentru profesiile viitorului
Prima ediție FinMinds a reunit 250 de elevi din România și a inclus inclusiv workshopuri în urma cărora participanții au obținut oportunități de internship la companii importante precum ING și KPMG.
Prin combinația dintre conferințe, networking și experiențe practice, ediția din 2026 își propune să ofere tinerilor o înțelegere profundă a industriilor care vor modela economia următoarelor decenii și a competențelor de care vor avea nevoie pentru a avea succes într-o lume dominată de tehnologie și inovare.