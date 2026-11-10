FinMinds 2026: Peste 500 de liceeni vor învăța de la lideri din business, banking și AI la cea mai mare conferință pentru tineri din Europa de Est

Publicat 10 nov. 2026, 14:49 Actualizat 10 nov. 2026, 15:39

Inteligența artificială, marile transformări ale economiei și profesiile viitorului vor fi în centrul atenției la FinMinds 2026, cea mai mare conferință de business dedicată tinerilor din Europa de Est. Peste 500 de liceeni din întreaga țară sunt așteptați la București pentru două zile de întâlniri cu antreprenori, directori de companii și experți internaționali.

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