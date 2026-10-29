Reglementarea accesului la rețelele sociale sub vârsta de 16 ani. Ce obligații ar putea avea platformele și părinții

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 17:36

Copiii sub 16 ani ar putea avea acces la rețelele sociale și la serviciile online doar cu acordul parental verificabil, potrivit proiectului privind majoratul online. Salvați Copiii România propune, la rândul său, restricții în funcție de vârstă și o limită zilnică de utilizare. Ce ar putea schimba noile reguli pentru părinți și copii și ce măsuri sunt încă în stadiul de propunere.

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