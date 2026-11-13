Zi liberă de la serviciu pentru lansarea GTA 6! Compania care le permite angajaților să stea acasă ca să se joace

O companie internațională din industria tehnologiei a luat o decizie neașteptată pentru angajații săi, în contextul lansării unuia dintre cele mai așteptate jocuri video din ultimii ani. Logitech le oferă tuturor salariaților posibilitatea de a beneficia de o zi liberă pentru a se bucura de lansarea Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Mai mult, inițiativa nu se oprește aici: inclusiv o unitate a Armatei americane a anunțat un beneficiu similar pentru militarii care își reînnoiesc contractele.
Logitech introduce „Logi Game Day”. Angajații pot lipsi de la muncă pentru a se juca
Compania Logitech a decis să transforme ziua de 19 noiembrie într-o oportunitate de relaxare pentru angajați, odată cu lansarea mult așteptatului GTA 6. Sub denumirea de „Logi Game Day”, inițiativa le permite salariaților să își ia liber pentru a petrece timpul jucându-se.
Beneficiul este disponibil indiferent de funcția ocupată în companie, de la persoanele aflate în conducere până la angajații aflați în perioada de internship. În plus, participanții nu sunt obligați să aleagă GTA 6, ci pot folosi timpul liber pentru orice alt joc video preferat.
Cei care nu doresc să își ia liber chiar în ziua lansării au posibilitatea de a beneficia de această zi într-un alt moment.
Potrivit informațiilor publicate de CNET, conducerea Logitech consideră că jocurile video nu ar trebui privite doar ca o modalitate de petrecere a timpului liber, ci și ca o activitate care poate contribui la dezvoltarea unor aptitudini utile în viața profesională.
Hanneke Farber, directorul general al companiei, susține că este momentul ca percepția potrivit căreia gamingul reprezintă o pierdere de timp să fie schimbată. Aceasta a explicat că experiența acumulată în jocuri poate avea legătură cu performanța profesională, mai ales în cazul unei companii care dezvoltă produse destinate atât muncii, cât și divertismentului.
Pe lângă ziua liberă, Logitech pregătește și un eveniment transmis online, programat pentru 19 noiembrie. Acesta va fi prezentat de Robin Piispanen, directorul general al diviziei Logitech G, specializată în produse pentru gaming.
Armata americană oferă până la patru zile libere pentru GTA 6
Inițiativa Logitech nu este singulară. Mai multe companii au găsit modalități prin care angajații să poată participa la momentul lansării jocului, iar una dintre cele mai surprinzătoare decizii vine chiar din partea Armatei americane.
Batalionul 9 de Geniu al Brigăzii din cadrul Diviziei 3 Infanterie, staționat la Fort Stewart, în statul Georgia, a anunțat că militarii care aleg să își reînnoiască angajamentele contractuale pot beneficia de patru zile libere consecutive, în intervalul 20-23 noiembrie.
Perioada le-ar permite acestora să se bucure de lansarea GTA 6 fără să fie nevoiți să își facă griji în privința programului de lucru.
Alte două companii au anunțat măsuri asemănătoare. Burger Motorsports, o firmă din California, intenționează să își întrerupă activitatea pe 19 noiembrie, în timp ce compania canadiană Edison Motors le-a acordat angajaților două zile libere, pe 19 și 20 noiembrie. Astfel, aceștia pot avea parte de un weekend prelungit.
GTA 6, lansarea care ar putea costa companiile americane peste un miliard de dolari
Interesul uriaș pentru noul joc este explicat de succesul impresionant al seriei Grand Theft Auto. GTA 6 reprezintă primul titlu principal nou al francizei după o așteptare de aproximativ 13 ani de la lansarea precedentului joc.
GTA 5 a înregistrat rezultate comerciale extraordinare, cu venituri de peste un miliard de dolari și aproximativ 235 de milioane de exemplare vândute. Performanța sa l-a transformat într-unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din toate timpurile.
Așteptarea pentru noul capitol a fost amplificată și de amânările succesive ale lansării, care au alimentat interesul comunității de jucători.
Potrivit unui sondaj realizat de PCMag, aproximativ 12,5 milioane de angajați din Statele Unite ar putea lipsi de la serviciu pentru a se juca GTA 6. Absențele ar putea avea un impact semnificativ asupra activității economice, pierderile de productivitate fiind estimate la peste un miliard de dolari.
De ce consideră Logitech că jocurile video pot îmbunătăți performanța la serviciu
Reprezentanții Logitech își justifică decizia prin cercetări care indică posibilele beneficii ale jocurilor video asupra stării psihice și a capacităților cognitive.
Unul dintre studiile invocate arată că 81% dintre pasionații de gaming consideră că această activitate le poate spori încrederea în propriile forțe, reduce stresul și anxietatea și contribui la îmbunătățirea performanțelor profesionale.
Un alt sondaj indică faptul că 98,8% dintre factorii de decizie din sectorul IT apreciază că aptitudinile dezvoltate prin jocurile video pot fi valorificate și în activitatea de la locul de muncă.
Printre competențele care pot fi exersate prin gaming se numără capacitatea de rezolvare a problemelor, luarea rapidă a deciziilor, gândirea strategică și colaborarea cu alte persoane.
La rândul său, psihiatrul Douglas McWilliams a explicat, într-un material publicat de Psychology Today, că activitățile recreative pot avea un rol important în prevenirea epuizării profesionale.
Specialistul atrage atenția că recuperarea după perioadele solicitante de muncă presupune o deconectare reală de responsabilitățile profesionale. Pentru ca timpul liber să fie eficient, acesta trebuie să ofere relaxare, să implice o activitate plăcută și să fie ales în mod voluntar.
În acest context, lansarea unui joc așteptat de milioane de persoane poate reprezenta o ocazie potrivită pentru angajați de a se relaxa și de a se desprinde temporar de presiunea serviciului.