Zi liberă de la serviciu pentru lansarea GTA 6! Compania care le permite angajaților să stea acasă ca să se joace

Publicat 13 nov. 2026, 17:04 Actualizat 13 nov. 2026, 17:17

O companie internațională din industria tehnologiei a luat o decizie neașteptată pentru angajații săi, în contextul lansării unuia dintre cele mai așteptate jocuri video din ultimii ani. Logitech le oferă tuturor salariaților posibilitatea de a beneficia de o zi liberă pentru a se bucura de lansarea Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Mai mult, inițiativa nu se oprește aici: inclusiv o unitate a Armatei americane a anunțat un beneficiu similar pentru militarii care își reînnoiesc contractele.

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