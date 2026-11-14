Microsoft anunță sfârșitul penei globale. Serviciile au fost restabilite după peste 24 de ore de probleme

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 16:11

Microsoft a anunțat sâmbătă dimineață că a reușit să remedieze defecțiunile care au provocat o întrerupere majoră a serviciilor sale la nivel mondial. După mai bine de 24 de ore de disfuncționalități, gigantul american susține că toate platformele afectate au revenit la funcționarea normală. Incidentul a provocat dificultăți pentru numeroase companii, instituții publice și utilizatori din mai multe țări.

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