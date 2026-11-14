Microsoft anunță sfârșitul penei globale. Serviciile au fost restabilite după peste 24 de ore de probleme

Microsoft a anunțat sâmbătă dimineață că a reușit să remedieze defecțiunile care au provocat o întrerupere majoră a serviciilor sale la nivel mondial. După mai bine de 24 de ore de disfuncționalități, gigantul american susține că toate platformele afectate au revenit la funcționarea normală. Incidentul a provocat dificultăți pentru numeroase companii, instituții publice și utilizatori din mai multe țări.
Printre serviciile afectate s-au numărat Outlook, Teams și mai multe aplicații incluse în pachetul Microsoft 365. Problemele au îngreunat activitățile profesionale, de la transmiterea mesajelor electronice până la organizarea întâlnirilor online și administrarea calendarelor.
Microsoft confirmă remedierea problemelor la nivel mondial
După o serie de intervenții tehnice desfășurate pe parcursul mai multor ore, compania a transmis că a finalizat operațiunile necesare pentru eliminarea defecțiunii.
Anunțul a fost publicat sâmbătă pe platforma X, unde reprezentanții Microsoft au precizat că serviciile au fost recuperate inclusiv pentru utilizatorii și regiunile care continuau să întâmpine dificultăți.
„Am finalizat cu succes eforturile de rezolvare a problemei care a stat la baza incidentului și am restabilit serviciul pentru clienții și regiunile încă afectate”, a transmis compania americană.
Revenirea la normalitate a venit după o perioadă de peste 24 de ore în care numeroși utilizatori nu au putut folosi în condiții obișnuite instrumentele digitale de care depind activitățile zilnice.
Outlook, Teams și Microsoft 365, printre platformele afectate
Întreruperea a avut consecințe asupra mai multor servicii importante din ecosistemul Microsoft. Outlook, utilizat pentru corespondența electronică, și Teams, una dintre principalele platforme de comunicare și colaborare profesională, s-au numărat printre aplicațiile afectate.
Utilizatorii au raportat dificultăți în accesarea conturilor, trimiterea și primirea e-mailurilor, consultarea calendarelor și desfășurarea întâlnirilor virtuale.
De asemenea, problemele au afectat și alte componente ale suitei Microsoft 365, utilizată pe scară largă de companii și instituții din întreaga lume.
Pentru organizațiile care își desfășoară activitatea prin intermediul acestor platforme, întreruperea a însemnat întârzieri și dificultăți în comunicarea dintre angajați, dar și în gestionarea unor sarcini profesionale esențiale.
Care a fost cauza penei globale Microsoft
În ceea ce privește originea defecțiunii, explicațiile oferite de companie indică probleme tehnice la nivelul infrastructurii de servere.
Microsoft nu a identificat indicii privind o intervenție rău intenționată sau un atac cibernetic care să fi provocat întreruperea. Așadar, incidentul a fost asociat unor disfuncționalități tehnice, nu unei acțiuni informatice ostile confirmate.
Deși specialiștii companiei au intervenit în repetate rânduri pentru remedierea situației, restabilirea completă a serviciilor a necesitat mai mult timp decât se estima inițial.
A doua întrerupere majoră Microsoft din acest an
Incidentul este considerat unul dintre cele mai importante episoade de indisponibilitate a serviciilor Microsoft din ultimii ani și reprezintă a doua întrerupere majoră înregistrată de companie în cursul acestui an.
Evenimentul readuce în atenție dependența companiilor și a instituțiilor publice de infrastructurile digitale furnizate de marii operatori tehnologici. O singură defecțiune la nivelul acestor sisteme poate afecta simultan activități desfășurate în numeroase țări.
După anunțul de sâmbătă, Microsoft a confirmat încheierea operațiunilor de remediere și revenirea serviciilor pentru clienții afectați, punând capăt unei pene globale care a perturbat activitatea utilizatorilor timp de peste o zi.