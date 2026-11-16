Avertisment cutremurător din conducerea OpenAI: Inteligența artificială ar putea scăpa de sub control în următorii trei ani. „Cel mai probabil, așa veți muri!”

Publicat 16 nov. 2026, 14:54 Actualizat 16 nov. 2026, 14:56

Un avertisment extrem de grav privind viitorul inteligenței artificiale vine chiar din interiorul companiei care a dezvoltat ChatGPT. Paul Christiano, specialist în siguranța sistemelor AI și membru al consiliului de administrație al OpenAI, susține că omenirea ar putea pierde controlul asupra acestei tehnologii în următorii trei ani. Mai mult, cercetătorul avertizează că accidentele provocate de inteligența artificială ar putea deveni o cauză majoră a deceselor în rândul oamenilor.

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