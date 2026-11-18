Publicat 18 nov. 2026, 09:03 Actualizat 18 nov. 2026, 09:08

OpenAI a lansat marți, 17 noiembrie 2026, două modele noi de inteligență artificială: GPT-6.2 Astra și GPT-6.2 Sol. Compania le prezintă drept versiuni mai eficiente, capabile să rezolve sarcini complexe folosind mai puține resurse. Astra este destinat în special proiectelor profesionale și cercetării, în timp ce Sol este conceput pentru activitățile de zi cu zi și fluxurile de lucru în mai mulți pași.

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