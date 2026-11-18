OpenAI a lansat marți, 17 noiembrie 2026, două modele noi de inteligență artificială: GPT-6.2 Astra și GPT-6.2 Sol. Compania le prezintă drept versiuni mai eficiente, capabile să rezolve sarcini complexe folosind mai puține resurse. Astra este destinat în special proiectelor profesionale și cercetării, în timp ce Sol este conceput pentru activitățile de zi cu zi și fluxurile de lucru în mai mulți pași.
Cele două modele sunt disponibile în ChatGPT Work și Codex pentru utilizatorii abonamentelor Plus, Pro, Enterprise și Edu. Dezvoltatorii le pot accesa și prin API-ul OpenAI.
GPT-6.2 Astra, modelul pentru proiecte complexe și cercetare
OpenAI descrie GPT-6.2 Astra drept cel mai performant model al său pentru sarcini profesionale dificile. Acesta este optimizat pentru activități precum realizarea de prezentări, documente, site-uri și proiecte de design 3D, dar și pentru cercetare științifică și programare.
Compania susține că noul model obține rezultate mai bune decât GPT-6 Astra în mai multe teste de performanță, la un cost semnificativ mai mic pentru fiecare sarcină. În testul Agents' Last Exam, GPT-6.2 Astra a obținut un scor cu 5,2 puncte mai mare decât versiunea anterioară, potrivit evaluărilor prezentate de OpenAI.
OpenAI susține că modelul poate produce materiale profesionale mai bine structurate, inclusiv prezentări și documente care respectă formatarea și stilul unui șablon furnizat de utilizator.
GPT-6.2 Sol, pentru activitățile de zi cu zi
Al doilea model lansat, GPT-6.2 Sol, este destinat utilizării generale. OpenAI îl descrie ca pe un model versatil, potrivit pentru redactare, programare, colaborarea cu instrumente digitale și executarea unor fluxuri de lucru care presupun mai multe etape.
Compania afirmă că Sol se apropie de performanțele modelului Astra în anumite teste de programare, dar la un cost de aproximativ cinci ori mai mic pentru sarcinile evaluate.
Unul dintre obiectivele acestei versiuni este reducerea consumului de tokenuri, astfel încât utilizatorii să poată realiza mai multe activități în limitele abonamentului. OpenAI spune că ambele modele pot finaliza sarcini solicitante cu mai puține tokenuri generate.
Cât costă noile modele OpenAI
OpenAI a publicat și tarifele pentru accesul prin API, calculate la un milion de tokenuri:
Tokenurile de intrare reprezintă informațiile transmise modelului, iar cele de ieșire sunt răspunsurile generate.
OpenAI anunță măsuri suplimentare de siguranță
Noile modele vin și cu măsuri de protecție mai stricte pentru solicitările cu risc ridicat, în special în domeniul securității cibernetice. OpenAI afirmă că GPT-6.2 Astra a înregistrat progrese importante în testele interne privind capacitățile de identificare și exploatare a vulnerabilităților informatice.
Din acest motiv, OpenAI a introdus filtre suplimentare pentru anumite solicitări de securitate informatică. Compania spune că lucrează la extinderea programului Daybreak, prin care specialiștii în securitate verificați pot primi acces la instrumente cu mai puține restricții.
Lansarea GPT-6.2 Astra și Sol marchează o nouă etapă în strategia OpenAI, care urmărește să ofere modele mai puternice, dar și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și al resurselor necesare pentru fiecare sarcină.