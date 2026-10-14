OpenAI se confruntă cu noi acțiuni în instanță în Statele Unite, după ce opt state americane au anunțat că dau în judecată compania. Autoritățile susțin că ChatGPT ar fi încurajat comportamente periculoase în rândul copiilor, inclusiv acte de autovătămare și violență față de alte persoane.
Opt state americane, printre care Iowa și Kansas, au inițiat acțiuni în instanță împotriva OpenAI, acuzând compania că chatbotul ChatGPT ar fi putut încuraja minorii să se rănească sau să manifeste comportamente violente față de alte persoane, relatează Reuters.
Prin aceste procese, autoritățile statale urmăresc să obțină măsuri judiciare care să oblige compania să schimbe modul în care funcționează ChatGPT atunci când este utilizat de copii și adolescenți. De asemenea, reclamanții solicită ca OpenAI să renunțe la profiturile obținute din utilizarea serviciului de către tinerii utilizatori.
Demersurile juridice se înscriu într-un val mai amplu de controverse privind siguranța instrumentelor de inteligență artificială și impactul acestora asupra minorilor.
Florida a deschis un proces similar împotriva OpenAI în luna iunie, devenind primul stat american care a lansat o asemenea acțiune, potrivit informațiilor citate de Reuters.
În paralel, compania se confruntă cu numeroase alte procese în care reclamanții susțin că interacțiunile cu ChatGPT ar fi contribuit la incidente violente, inclusiv atacuri armate în masă. Aceste acuzații urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar existența proceselor nu înseamnă, în sine, că responsabilitatea companiei a fost stabilită de instanțe.