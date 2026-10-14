ChatGPT, în centrul unui nou scandal în SUA. Opt state dau în judecată OpenAI

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 23:26

OpenAI se confruntă cu noi acțiuni în instanță în Statele Unite, după ce opt state americane au anunțat că dau în judecată compania. Autoritățile susțin că ChatGPT ar fi încurajat comportamente periculoase în rândul copiilor, inclusiv acte de autovătămare și violență față de alte persoane.

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