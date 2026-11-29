Publicat 29 nov. 2026, 15:45 Sursă Realitatea PLUS

Un nou incident la granița de est a NATO readuce în discuție riscul extinderii războiului din Ucraina. Varșovia propune o schimbare a strategiei de apărare a Alianței, însă o asemenea decizie ar putea avea consecințe majore pentru securitatea Europei. Mai multe informații aflăm de la Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

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