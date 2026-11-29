Un nou incident la granița de est a NATO readuce în discuție riscul extinderii războiului din Ucraina. Varșovia propune o schimbare a strategiei de apărare a Alianței, însă o asemenea decizie ar putea avea consecințe majore pentru securitatea Europei. Mai multe informații aflăm de la Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.
Trei rachete de croazieră rusești, fabricate chiar în această toamnă, au căzut pe teritoriul unui stat NATO. N-au făcut victime, dar au căzut la câteva zeci de kilometri de locul unde militari din 11 țări repetau o viitoare misiune europeană în Ucraina.
Polonia acuză Rusia de o provocare deliberată
Premierul polonez spune că nu este o coincidență, ci o provocare deliberată. Și totuși, Polonia nu cere război, n-a invocat articolul 5, clauza „un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor”, folosită o singură dată după 11 septembrie. N-a cerut nici măcar consultările din articolul 4.
Varșovia cere NATO să doboare rachetele rusești deasupra Ucrainei
Polonia cere altceva, și este ceva mult mai delicat: ca aliații să doboare rachetele rusești încă deasupra Ucrainei, înainte să treacă granița.
Polonezii spun că ar fi autoapărare. Alianța ezită, pentru că, practic, ar însemna să intre în cerul unui război.
Ce măsuri a luat NATO după incident
Până acum, NATO a trimis un avion radar, Polonia și-a prelungit alerta până la sfârșitul lui februarie, iar președintele Trump și șeful NATO au cerut Rusiei să nu extindă conflictul.