Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 nov. 2026, 09:22

Scriere Mai multe zone industriale din Rusia au fost vizate de un atac cu drone în noaptea de 28 spre 29 noiembrie. Un incendiu a izbucnit la un combinat chimic situat la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina, unde sunt produse substanțe folosite la fabricarea combustibilului solid pentru rachete. Potrivit presei de la Kiev și unor bloguri militare, ar fi fost vizat și un poligon de testare militară.

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