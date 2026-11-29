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Mai multe zone industriale din Rusia au fost vizate de un atac cu drone în noaptea de 28 spre 29 noiembrie. Un incendiu a izbucnit la un combinat chimic situat la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina, unde sunt produse substanțe folosite la fabricarea combustibilului solid pentru rachete. Potrivit presei de la Kiev și unor bloguri militare, ar fi fost vizat și un poligon de testare militară.
Incendiu la fabrica Tolyattikauchuk din Toliatti
Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, dronele au lovit în timpul nopții zona industrială a orașului Toliatti, din regiunea Samara. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la fabrica Tolyattikauchuk, un important complex din industria chimică rusă.
Unitatea produce cauciucuri sintetice, monomeri și alte materiale petrochimice. Unele dintre produsele sale sunt utilizate ca materie primă pentru fabricarea combustibilului solid destinat rachetelor, ceea ce conferă obiectivului o importanță strategică pentru industria militară rusă, potrivit agenției ucrainene de presă UNIAN.
Imaginile distribuite de surse locale și canale de monitorizare ar indica prezența unui incendiu în zona industrială. Deocamdată, nu există informații confirmate privind amploarea pagubelor, eventuale victime sau oprirea activității fabricii.
Explozii raportate și în Nizhnekamsk
Un alt punct industrial vizat în timpul nopții ar fi fost orașul Nizhnekamsk, din republica rusă Tatarstan. Acolo au fost semnalate explozii și prezența dronelor în apropierea unor obiective industriale.
Orașul găzduiește unul dintre cele mai importante centre petrochimice din Rusia, cu instalații implicate în procesarea petrolului și producția de materiale chimice. Până în prezent, nu a fost stabilit în mod independent ce instalație ar fi fost lovită și nici dacă au existat pagube semnificative.
Poligonul Kapustin Yar, posibilă țintă a atacului
În noaptea de sâmbătă spre duminică au apărut informații potrivit cărora ar fi fost vizat și poligonul militar Kapustin Yar, unul dintre cele mai importante centre rusești pentru testarea rachetelor și a sistemelor de armament.
Informația privind atacul asupra poligonului nu a fost confirmată independent, iar amploarea eventualelor pagube rămâne necunoscută.
Kapustin Yar are o importanță deosebită pentru programul militar rus, fiind utilizat de-a lungul timpului pentru testarea unor sisteme de rachete și tehnologii militare.
Deocamdată, nu există o evaluare completă a pagubelor produse în urma atacurilor din noaptea de 28 spre 29 noiembrie și nici o confirmare oficială a tuturor obiectivelor vizate.