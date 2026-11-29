Publicat 29 nov. 2026, 08:03 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Benjamin Netanyahu este dispus să renunțe la puterea absolută. Prim-ministrul israelian acceptă pentru prima dată ca fostul șef al armatei, Gadi Eisenkote, să conducă un eventual guvern de Uniune Națională, iar el să rămână premier alternativ. Netanyahu spune că renunță astfel la principiul ca partidul câștigător să conducă Executivul, invocând amenințările la adresa Israelului. Oferta vine însă după ce Eisenkote a primit deja sprijinul a 67 de deputați. Mai multe informații aflăm de la Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

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