Alianță surprinzătoare în Germania. AfD cade la pace cu partid de extremă stângă pentru a ajunge la putere în Saxonia-Anhalt
AfD. Foto: Profimedia
Partidul german BSW a validat colaborarea punctuală cu AfD în parlamentul regional din Saxonia-Anhalt, deși exclude o coaliție cu formațiunea de extremă dreaptă. Decizia a provocat un val de demisii, inclusiv plecarea unuia dintre fondatorii partidului.
Partidul german de stânga radicală BSW a validat colaborarea punctuală cu formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), în urma unui vot desfășurat sâmbătă, la congresul național de la Dresda. Decizia permite continuarea cooperării dintre cele două partide în parlamentul regional din Saxonia-Anhalt, dar exclude formarea unei coaliții sau susținerea oficială a unui guvern minoritar condus de AfD, relatează AFP.
Votul a fost câștigat de conducerea partidului, care a cerut delegaților să susțină așa-numita strategie „Magdeburg”. Aproximativ 600 de participanți la congres au respins propunerea unor membri fondatori care doreau o delimitare mult mai fermă de extrema dreaptă.
Decizia a adâncit însă conflictul intern. La scurt timp după vot, aproximativ 30 de membri au anunțat că părăsesc formațiunea, printre aceștia numărându-se și Klaus Ernst, unul dintre fondatorii BSW, potrivit presei germane.
BSW permite colaborarea cu AfD, dar exclude o coaliție de guvernare
Compromisul adoptat la Dresda le permite organizațiilor regionale ale BSW să folosească majoritățile parlamentare formate în jurul unor proiecte concrete, inclusiv atunci când acestea presupun voturi comune cu AfD. Condiția este ca rezultatul colaborării să contribuie la aplicarea programului politic al BSW.
Documentul susținut de conducerea partidului exclude însă acordurile de coaliție cu formațiunea de extremă dreaptă și tolerarea unui guvern minoritar condus de aceasta. De asemenea, linia promovată de liderii BSW nu presupune votarea unui candidat AfD pentru funcția de premier al landului.
Partidul încearcă astfel să păstreze posibilitatea unor înțelegeri parlamentare cu AfD fără să își asume oficial susținerea unui executiv condus de aceasta. Strategia este cunoscută drept „calea Magdeburg”, după numele capitalei landului Saxonia-Anhalt.
Liderul BSW, Fabio De Masi, a susținut în fața delegaților că formațiunea trebuie să poată negocia cu toate forțele parlamentare atunci când există posibilitatea de a obține rezultate concrete. El a avertizat și asupra riscului ca disputa privind relația cu AfD să ducă la destrămarea partidului.
Fondatoarea BSW, Sahra Wagenknecht, a apărat la rândul său colaborarea punctuală. Ea a declarat că AfD nu este un partener strategic pe termen lung, dar că partidul trebuie să profite de orice ocazie pentru a obține schimbări concrete.
Aproximativ 30 de membri au părăsit partidul după vot
Decizia congresului a fost precedată de o dezbatere tensionată, în care mai mulți membri au cerut ca BSW să păstreze distanța față de AfD. Printre contestatari s-au numărat Klaus Ernst și alți membri fondatori, care au avertizat că apropierea de extrema dreaptă contrazice principiile de la care a pornit formațiunea.
După respingerea propunerii lor, aproximativ 30 de membri au anunțat că se retrag din partid. Într-o declarație comună, aceștia au susținut că înțelegerea inițială care a stat la baza înființării BSW presupunea construirea unei alternative sociale și pacifiste atât față de partidele tradiționale, cât și față de AfD.
Cofondatorul Klaus Ernst a anunțat, de asemenea, că va părăsi formațiunea. Disputa scoate la iveală o ruptură tot mai profundă între cei care consideră că BSW trebuie să poată colabora cu AfD în anumite dosare și cei care văd în orice apropiere de extrema dreaptă o abandonare a principiilor partidului.
AfD are nevoie de sprijin pentru a ajunge la guvernare în Saxonia-Anhalt
Miza disputei este deosebit de importantă în Saxonia-Anhalt, unde AfD a câștigat detașat alegerile regionale din septembrie. Formațiunea a obținut 39 dintre cele 83 de mandate ale parlamentului regional, fără să atingă însă majoritatea absolută. BSW are cinci aleși, iar voturile sale pot avea o importanță decisivă în adoptarea unor proiecte legislative.
Reuters a relatat după scrutin că liderul AfD din regiune, Ulrich Siegmund, urmărește să ajungă premier și că formațiunea sa are nevoie de sprijin suplimentar pentru a obține o majoritate stabilă. Celelalte partide au respins până acum orice colaborare formală cu AfD, menținând așa-numitul „cordon sanitar”, prin care încearcă să împiedice extrema dreaptă să preia puterea.
În ciuda excluderii unei coaliții, BSW și AfD au colaborat deja în mai multe rânduri în parlamentul regional. BSW a susținut inclusiv alegerea lui Tobias Rausch, candidatul AfD, în funcția de președinte al parlamentului din Saxonia-Anhalt, o premieră în Germania de după 1945.
Cele două formațiuni au susținut împreună și un apel pentru oprirea ajutorului militar acordat Ucrainei și normalizarea relațiilor cu Rusia. Apropierea lor în aceste dosare a alimentat criticile din interiorul BSW, dar și temerile celorlalte partide privind posibilitatea ca AfD să ajungă la conducerea landului.
Potrivit Associated Press, victoria AfD în Saxonia-Anhalt a pus o presiune fără precedent asupra sistemului politic german de izolare a extremei drepte. Formațiunea a obținut 43,8% din voturi, iar liderul său regional, Ulrich Siegmund, urmărește să devină primul guvernator de extremă dreaptă al unui land german din perioada postnazistă.
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