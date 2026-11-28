Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 20:12

Partidul german BSW a validat colaborarea punctuală cu AfD în parlamentul regional din Saxonia-Anhalt, deși exclude o coaliție cu formațiunea de extremă dreaptă. Decizia a provocat un val de demisii, inclusiv plecarea unuia dintre fondatorii partidului.

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