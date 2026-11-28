Publicat 28 nov. 2026, 17:22 Actualizat 28 nov. 2026, 17:25

Mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Albaniei pentru a cere demisia premierului Edi Rama. Protestul a degenerat după ce manifestanți mascați au atacat clădiri oficiale și au aruncat cu pietre și cocktailuri incendiare în forțele de ordine.

Distribuie articolul