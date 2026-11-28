Mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Albaniei pentru a cere demisia premierului Edi Rama. Protestul a degenerat după ce manifestanți mascați au atacat clădiri oficiale și au aruncat cu pietre și cocktailuri incendiare în forțele de ordine.
Poliția albaneză a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții care au provocat confruntări violente sâmbătă, în centrul capitalei Tirana. Mii de persoane au participat la o nouă manifestație antiguvernamentală, cerând demisia premierului socialist Edi Rama și schimbări politice.
Protestul a fost organizat în contextul Zilei Naționale a Albaniei, sărbătorită pe 28 noiembrie, și a reunit atât studenți și membri ai opoziției, cât și albanezi veniți din alte regiuni ale țării sau din străinătate. Deși manifestația a început ca o adunare pașnică, grupuri de tineri mascați au atacat mai multe clădiri ale instituțiilor publice, iar situația a degenerat în confruntări cu poliția.
Manifestanții au atacat clădiri oficiale și au aruncat cu proiectile în polițiști
Mai mulți protestatari mascați au spart geamurile sediului Ministerului Transporturilor și ale Băncii Centrale și au încercat să forțeze intrarea în Ministerul de Interne. Manifestanții au aruncat cu pietre, grenade fumigene și artificii în direcția forțelor de ordine, scrie Reuters.
Polițiștii au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, încercând să disperseze mulțimea. Un jurnalist AFP a relatat că a văzut un polițist trăgând cu gloanțe de cauciuc cel puțin o dată. Imaginile surprinse în timpul confruntărilor au arătat bulevardul principal al capitalei acoperit de un nor gros de fum, în timp ce protestatarii și polițiștii își aruncau reciproc proiectile.
Potrivit Ministerului Sănătății, opt persoane au fost rănite în timpul violențelor, printre acestea numărându-se un polițist și doi jurnaliști.
De ce cer albanezii demisia premierului Edi Rama
Albania se confruntă de mai multe luni cu manifestații antiguvernamentale, care au devenit tot mai tensionate. Mișcarea de protest a început în luna mai, prin adunări pașnice împotriva unui proiect de construire a unui hotel de lux într-o zonă naturală protejată de pe litoralul albanez. Investiția este legată de o companie fondată de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
Ulterior, nemulțumirile s-au extins, iar în toamnă protestele au început să vizeze și corupția, problemele sistemului sanitar, condițiile de trai și lipsa perspectivelor pentru tineri. Studenții au cerut îmbunătățirea educației și a nivelului de trai, iar manifestațiile au fost însoțite de solicitări tot mai ferme privind demisia premierului Edi Rama.
La manifestația de sâmbătă au participat și albanezi din diaspora, care au venit în țară pentru a se alătura protestului organizat de Ziua Națională. Participanții au cerut schimbarea actualei conduceri politice și au denunțat corupția și dificultățile economice.
Guvernul a introdus amenzi de până la 6.170 de dolari pentru violențe la proteste
La sfârșitul lunii octombrie, autoritățile albaneze au adoptat o lege care prevede sancțiuni pentru persoanele implicate în acte de violență, jafuri sau care își ascund identitatea în timpul manifestațiilor. Amenzile pot ajunge la 500.000 de leke, echivalentul a aproximativ 6.170 de dolari.
Noile prevederi permit poliției să restricționeze temporar adunările organizate în apropierea instituțiilor publice și să sancționeze îndemnurile la violență publicate pe internet. După adoptarea acestor măsuri, manifestațiile au atras un număr mai mic de participanți, însă tensiunile nu au dispărut.