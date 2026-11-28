Președintele Volodimir Zelenski participă sâmbătă la ceremoniile dedicate comemorării victimelor Holodomorului, marea foamete provocată în Ucraina, pe atunci republică sovietică, la ordinul liderului de la Kremlin, Iosif Stalin, în perioada 1932-1933. Numărul exact al victimelor nu a fost stabilit niciodată cu certitudine, însă este de ordinul milioanelor. Autoritățile de la Kiev fac o paralelă între crimele regimului sovietic și metodele folosite de Rusia lui Vladimir Putin, prin restricționării ale accesului la resurse esențiale ca instrumente de presiune asupra populației.
Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, în întreaga Ucraină au loc ceremonii dedicate Zilei de Comemorare a Victimelor Holodomorului. La ora 16:00, ucrainenii din întreaga lume sunt invitați să păstreze un moment de reculegere și să participe la campania „Aprinde o lumânare”, UKR Media.
Moment de reculeggere națională pentru milioanele de ucraineni morți în urma ordinelor lui Stalin
Anul 2026 marchează împlinirea a 93 de ani de la Holodomor, considerat de Ucraina un genocid împotriva poporului ucrainean. Memoria acestei tragedii capătă o semnificație aparte în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
La ceremoniile de comemorare au participat președintele Volodimir Zelenski, alături de soția sa, Olena Zelenska.
În cea de-a patra sâmbătă a lunii noiembrie, Ucraina și comunitatea internațională comemorează milioanele de oameni uciși de regimul totalitar sovietic în timpul Holodomorului din 1932-1933, precum și victimele marilor foamete provocate artificial din perioadele 1921-1923 și 1946-1947.
.În întreaga țară sunt organizate slujbe de pomenire și ceremonii comemorative, iar la ora 16:00 va fi păstrat un moment național de reculegere în memoria victimelor.
Agronomului Lîsenko, coautor al genocidului, ridicat în slăvi în România stalinistă
Holodomor, termen ce provine din limba ucraineană (holod = foame, mor = exterminare) a fost foametea provocată deliberat de regimul sovietic condus de Iosif Stalin în Ucraina, între 1932 și 1933, în perioada în care republica făcea parte din URSS. Prin confiscarea forțată a recoltelor, colectivizarea agriculturii, blocarea satelor și interzicerea deplasării populației în căutare de hrană, autoritățile de la Moscova au creat condițiile care au dus la moartea a milioane de oameni. Istoricii estimează că între 3,5 și 5 milioane de ucraineni și-au pierdut viața în doar câteva luni. Parlamentul Ucrainei a recunoscut oficial Holodomorul drept genocid în 2006, iar peste 30 de state și organizații internaționale au adoptat rezoluții similare.
Imagini de arhivă din perioada foametei sovietice (Profimedia)
Deși Holodomorul a fost declanșat în principal de deciziile politice ale lui Iosif Stalin (colectivizarea forțată și confiscarea cerealelor), teoriile pseudoștiințifice ale inginerului Trofim Lîsenko au contribuit direct la agravareea crizei, prin diminuarea severă a recoltelor, potrivit PubMed Center.
Lîsenko a cunoscut o ascensiune fulminantă în Uniunea Sovietică, fiind prezentat drept continuatorul și principalul moștenitor al ideilor lui Ivan Miciurin, devenind astfel „părintele” școlii sovietice de agrobiologie. Influența sa a depășit granițele URSS, iar în primii ani ai regimului comunist din România, academicianul Trofim Lîsenko era elogiat drept marele agrobiolog miciurinist sovietic.
În 2006, Rada Supremă de la Kiev a recunoscut oficial Holodomorul din 1932-1933 drept genocid împotriva poporului ucrainean.