Publicat 28 nov. 2026, 12:49 Actualizat 28 nov. 2026, 14:40

Președintele Volodimir Zelenski participă sâmbătă la ceremoniile dedicate comemorării victimelor Holodomorului, marea foamete provocată în Ucraina, pe atunci republică sovietică, la ordinul liderului de la Kremlin, Iosif Stalin, în perioada 1932-1933. Numărul exact al victimelor nu a fost stabilit niciodată cu certitudine, însă este de ordinul milioanelor. Autoritățile de la Kiev fac o paralelă între crimele regimului sovietic și metodele folosite de Rusia lui Vladimir Putin, prin restricționării ale accesului la resurse esențiale ca instrumente de presiune asupra populației.

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