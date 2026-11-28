Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 18:02

Un cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs în largul peninsulei Kamceatka, în estul Rusiei. Seismul a avut loc la o adâncime de aproape 190 de kilometri și a fost resimțit în orașul Petropavlovsk-Kamchatsky.

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