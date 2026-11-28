Un cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs în largul peninsulei Kamceatka, în estul Rusiei. Seismul a avut loc la o adâncime de aproape 190 de kilometri și a fost resimțit în orașul Petropavlovsk-Kamchatsky.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a zguduit sâmbătă regiunea Kamceatka din estul Rusiei. Seismul s-a produs în largul coastei de est a peninsulei, în Oceanul Pacific, într-o zonă cu activitate seismică intensă.
Potrivit datelor preliminare, mișcarea tectonică a fost înregistrată la ora 15:15, ora României. Agenția Reuters relatează că seismul a avut magnitudinea 6,7 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 188 de kilometri, citând Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).
Cutremurul a fost resimțit în Petropavlovsk-Kamchatsky
Seismul a fost resimțit în orașul Petropavlovsk-Kamchatsky, aflat în apropierea zonei afectate. Potrivit agenției de presă APA, care citează filiala din Kamceatka a Serviciului Geofizic al Academiei Ruse de Științe, intensitatea mișcării seismice în oraș a ajuns la trei grade.
Centrul Seismologic Euro-Mediteranean indică faptul că epicentrul s-a aflat la aproximativ 81 de kilometri nord-vest de Petropavlovsk-Kamchatsky.
Până la momentul publicării informațiilor, nu fuseseră raportate victime sau pagube materiale. India Today notează că nu existau informații imediate despre eventuale distrugeri sau persoane rănite.
Kamceatka, una dintre cele mai active zone seismice din lume
Peninsula Kamceatka se află în extremul est al Rusiei, într-o regiune cunoscută pentru cutremurele frecvente și activitatea vulcanică. Zona face parte din așa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, unde mai multe plăci tectonice interacționează, generând o activitate seismică intensă.
Adâncimea la care s-a produs cutremurul este un element important în evaluarea efectelor sale. Seismele cu magnitudini similare pot avea consecințe diferite la suprafață, în funcție de adâncimea focarului și de distanța față de zonele locuite.
Informațiile privind magnitudinea, adâncimea și efectele cutremurului pot fi actualizate pe măsură ce instituțiile seismologice analizează datele înregistrate.