Publicat 28 nov. 2026, 19:04 Actualizat 28 nov. 2026, 19:05

Herbert Kickl, liderul Partidului Libertății din Austria, propune ca refugiații sirieni și afgani care nu pot fi deportați în țările de origine să fie trimiși în Ucraina după încheierea războiului. Politicianul a lansat și acuzații jignitoare la adresa românilor, slovacilor și ungurilor expulzați din Austria.

Distribuie articolul