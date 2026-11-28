Liderul extremei drepte din Austria îi numește pe români „cerșetori și vagabonzi” și vrea să îi trimită pe sirieni și afgani la reconstrucția Ucrainei
Herbert Kickl. Foto: Profimedia
Herbert Kickl, liderul Partidului Libertății din Austria, propune ca refugiații sirieni și afgani care nu pot fi deportați în țările de origine să fie trimiși în Ucraina după încheierea războiului. Politicianul a lansat și acuzații jignitoare la adresa românilor, slovacilor și ungurilor expulzați din Austria.
Liderul Partidului Libertății din Austria (FPÖ), Herbert Kickl, a lansat o propunere controversată în privința migranților pe care autoritățile de la Viena nu reușesc să îi trimită în țările de origine. Politicianul de extremă dreapta susține că Ucraina ar trebui să primească refugiații sirieni și afgani după încheierea războiului cu Rusia, iar aceștia ar putea contribui la reconstrucția țării.
Ideea a fost prezentată într-un interviu acordat publicației austriece Heute, publicat pe 27 noiembrie. Kickl a justificat propunerea prin ajutorul financiar oferit Ucrainei de statele europene și a susținut că autoritățile de la Kiev ar trebui să accepte migranții drept o formă de compensare. În aceeași intervenție, liderul FPÖ a făcut declarații jignitoare despre românii, slovacii și ungurii care figurează în statisticile privind expulzările din Austria.
Kickl vrea ca Ucraina să primească refugiații sirieni și afgani după război
Herbert Kickl consideră că Ucraina ar trebui să preia migranții pe care statele europene nu îi pot returna în țările de origine, în special pe cei din Siria și Afganistan. Măsura ar urma să fie aplicată după instaurarea păcii, iar oamenii trimiși acolo ar putea participa la reconstrucția infrastructurii afectate de război.
În interviul acordat publicației Heute, liderul FPÖ a invocat cele 3,6 miliarde de euro pe care Austria le-ar fi oferit pentru sprijinirea Ucrainei și ajutorul mult mai amplu acordat de Uniunea Europeană.
„UE a pompat sute de miliarde în Ucraina. Și 3,6 miliarde de euro din bani austrieci. De ce să nu cerem la nivel european, drept compensație, ca atunci când va fi pace să îi găzduiască pe acești oameni pe care nu îi putem trimite în țările de origine? Până la urmă, ne sunt datori cu ceva”, a declarat Kickl, potrivit Heute.
Politicianul a prezentat ideea drept o soluție avantajoasă atât pentru Austria, cât și pentru Ucraina. El a susținut că transportul migranților cu trenul sau autobuzul ar fi mai ieftin decât trimiterea lor cu avionul în Rwanda, destinație menționată în discuțiile privind centrele de deportare din afara Europei.
Kickl a afirmat că refugiații ar putea contribui la reconstrucția Ucrainei și că persoanele care nu ar dori să rămână acolo ar putea pleca în altă țară, însă nu ar mai avea voie să revină în Austria. Propunerea a fost relatată și de publicația austriacă Kronen Zeitung, care a prezentat-o drept o nouă inițiativă a liderului FPÖ în politica împotriva migrației.
Declarațiile jignitoare despre românii expulzați din Austria
În același interviu, Herbert Kickl a contestat datele prezentate de Ministerul de Interne privind numărul persoanelor îndepărtate forțat de pe teritoriul Austriei. El a susținut că statisticile oficiale ar crea o imagine înșelătoare asupra rezultatelor politicii de migrație.
Liderul FPÖ a afirmat că, din totalul de 5.800 de îndepărtări forțate la care s-a referit, majoritatea ar viza cetățeni din România, Slovacia și Ungaria. El i-a descris pe aceștia drept „cerșetori și vagabonzi”, susținând că sunt depistați de autorități, îndepărtați din țară și revin după câteva săptămâni, ajungând astfel să apară din nou în evidențele privind expulzările.
În schimb, Kickl a reclamat numărul redus al cetățenilor sirieni și afgani trimiși în țările de origine. Potrivit cifrelor prezentate de el, ar fi fost expulzați doar 50 de sirieni și 150 de afgani, în timp ce din cele două state ar fi fost depuse alte 2.000 de cereri de azil.
Afirmațiile au fost făcute în contextul unui schimb de replici privind bilanțul politicii de migrație a guvernului austriac. Kickl a respins declarațiile ministrului de Interne, Gerhard Karner, potrivit cărora Austria ar fi ajuns la o situație de „migrație negativă”, în care numărul persoanelor expulzate îl depășește pe cel al noilor veniți.
Kickl cere 15-20 de ani de așteptare pentru cetățenia austriacă
Liderul FPÖ nu s-a limitat la propunerea privind refugiații trimiși în Ucraina. În interviul pentru Heute, el a anunțat că partidul său va depune un proiect de lege constituțională referitor la așa-numita „remigrare”.
„În această privință nu există niciun milimetru de compromis din partea mea. Vom depune o lege constituțională pentru remigrare”, a declarat Kickl.
Politicianul vrea și modificarea radicală a regulilor pentru obținerea cetățeniei austriece. El propune prelungirea perioadei de așteptare la cel puțin 15 sau 20 de ani, susținând că actualele condiții nu sunt suficiente pentru a garanta integrarea migranților.
Mai mult, Kickl dorește eliminarea posibilității ca statutul de azilant să poată fi transformat ulterior în cetățenie. În viziunea sa, acordarea pașaportului austriac ar trebui să presupună o identificare profundă cu valorile, limba, cultura și tradițiile țării.
El a criticat inclusiv ideea ca persoanele născute în Austria să primească automat cetățenia, invocând situația copiilor ai căror părinți sunt afgani, dar care ar putea deveni cetățeni austrieci. Kickl a susținut că astfel ar deveni mai dificilă îndepărtarea părinților, deoarece copiii nu ar putea fi separați de aceștia.
Partidele din coaliția de guvernare îl atacă pe liderul FPÖ
Propunerea privind trimiterea refugiaților în Ucraina a provocat reacții dure din partea celor trei partide care formează coaliția de guvernare de la Viena: ÖVP, SPÖ și NEOS. Într-un articol publicat după interviu, Heute a prezentat criticile reprezentanților celor trei formațiuni.
Markus Gstöttner, secretarul general al ÖVP, a catalogat inițiativa drept una bizară și a acuzat că urmărește atragerea atenției publice. El i-a amintit lui Kickl că a ocupat funcția de ministru de Interne și l-a întrebat de ce nu și-a pus în aplicare planurile în perioada în care a avut responsabilitatea politicii de azil și securitate.
La rândul său, Douglas Hoyos, secretarul general al NEOS, a criticat propunerea și a pus sub semnul întrebării experiența lui Kickl în gestionarea expulzărilor. Acesta a susținut că, în timpul mandatului său de ministru, liderul FPÖ nu a reușit să încheie acorduri de readmisie și nici să obțină rezultate importante în privința deportărilor.
Reprezentantul NEOS a transmis că persoanele fără drept de ședere trebuie să părăsească Austria, dar a respins logica propunerii lui Kickl. „Sirienii se întorc în Siria, ucrainenii în Ucraina. Și nimic altceva”, a afirmat Hoyos, potrivit Heute.
Cea mai dură reacție a venit din partea social-democraților. Klaus Seltenheim, secretarul general al SPÖ, l-a acuzat pe liderul FPÖ că mută responsabilitatea pentru consecințele războiului asupra victimei, în loc să ceară despăgubiri Rusiei.
„Dacă cineva ne datorează ceva, atunci Rusia este aceea. Putin a început acest război, Putin a dus prețurile energiei în sus, iar austriecii resimt și astăzi scumpirile în propriile buzunare”, a declarat Seltenheim.
Acesta a criticat și ideea prezentată de Kickl drept o soluție avantajoasă pentru ambele părți, susținând că, în realitate, singurul care ar avea de câștigat ar fi Vladimir Putin. Reacțiile celor trei partide au fost consemnate de publicația austriacă Heute în relatarea dedicată controverselor apărute după interviu.
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